Poursuite des combats à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : Menace sur le Caucase

L'escalade militaire se poursuit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour le troisième jour consécutif, mardi, des combats ont eu lieu à la frontière entre les deux pays. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé aux médias locaux la mort de sept hommes, portant le bilan à onze décès dans ses rangs depuis le début des hostilités dimanche. De son côté, l'Arménie a jusqu'ici démenti avoir perdu des hommes dans ces combats.

« Nous sommes profondément préoccupés par les échanges de tirs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Nous appelons les deux parties à faire preuve de retenue et à respecter les obligations dans le cadre du cessez-le-feu. La Russie est prête à s'engager dans des efforts de médiation». De leur côté, l'Union européenne et les Nations unies exigent un cessez-le-feu immédiat. Mais le vice-président turc, Fuat Oktay, a apporté son soutien à l'Azerbaïdjan, victime selon lui d'une attaque inadmissible. Les deux ex-Républiques soviétiques se disputent la région du Haut-Karabagh, un territoire à majorité arménienne, situé au milieu de l'Azerbaïdjan. Un territoire qui avait fait sécession à la chute de l'URSS en 1990 avec l'appui de l'Arménie. Le conflit avait fait près de 30.000 morts, avant qu'un fragile cessez-le-feu soit signé en 1994. Depuis, l'Azerbaïdjan, supérieur militairement, menace régulièrement de reprendre ce petit territoire par la force. La semaine dernière, le président Ilham Aliev avait tenu des propos belliqueux.

L'Azerbaïdjan, pays turcophone, a des relations privilégiées avec Ankara, tandis que l'Arménie est historiquement soutenue par la Russie. Selon certains analystes, une guerre ouverte entre Erevan et Bakou pourrait déstabiliser tout le Caucase, provoquant un effet boule de neige dans le jeu des alliances régionales.

M. T. et agences