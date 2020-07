Grand angle : Le début de la fin

Pour les Sahraouis et les défenseurs du combat mené par le Polisario, en vue d’arracher le droit d’exercer son droit à l’autodétermination, il n’ y a plus de doute sur l’issue de la lutte menée depuis plus de 40 ans, voire plus de 60 ans : c’est le début de la fin de la colonisation du Maroc. C’est même une évidence que le représentant du Polisario pour l’Europe et l’Union européenne a tenu à rappeler. La prétendue marocanité du Sahara occidental est une vue de l’esprit que le Maroc tente d’imposer mais qui ne passe pas. Et pourtant, ce n’est pas force d’avoir essayer en usant de moyens pour le moins condamnables pour acheter les consciences et asseoir son occupation d’un territoire qui est pour l’ONU non autonome. Le Maroc, n’en déplaise à Rabat et ses soutiens, est et demeure la puissance occupante de la dernière colonie en Afrique. Une réalité qu’aucune action de lobbying ne pourra travestir. Et quand bien même, le Conseil de sécurité resterait sourd à la demande légitime du peuple sahraoui de disposer de son destin à travers l’organisation d’un référendum d’autodétermination, il reste que ce refus de se conformer aux résolutions prises par cet organe est régulièrement mis à nu par les victoires diplomatiques que les Sahraouis ne cessent d’engranger. Le Maroc peut continuer d’user de

«corruption et d’intimidation» pour imposer son occupation, mais il sait pertinemment qu’il n’aura d’autre choix que de se plier à la légalité internationale. Le Sahara occidental et son peuple ne sont pas une création de l’Algérie. Et personne n’est en mesure de nier leur existence quoi que l’on dise ou tente de faire croire. En tant que pays voisin, l’Algérie apporte, avec responsabilité, son soutien au processus onusien et estime à l’instar de l’ONU que le conflit qui n’a que trop duré doit trouver un règlement juste et définitif. «La demande fondamentale du peuple sahraoui c’est d’exercer son droit à l’autodétermination. Cette demande est portée par une volonté politique, mais nous ne revendiquons rien : nous demandons l’application du droit (…) depuis maintenant plus de 60 ans», a affirmé le représentant sahraoui à Bruxelles.

Nadia K.