Handball : La FAHB sollicite le MJS pour la préparation de l'EN

En attendant la levée du confinement et la reprise des compétitions, la Fédération française de handball a saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports pour bénéficier d'une salle sportive permettant à la sélection nationale d'entamer la préparation en prévision du Mondial-2021, prévu à partir du mois de janvier prochain en terre égyptienne.

«Le temps presse. On doit absolument entamer le programme de préparation de l'équipe nationale pour le Mondial-2021 en Egypte et le tournoi intercontinental prévu en Allemagne, probablement au printemps de la même année. Nous avons adressé une demande à la tutelle pour pouvoir disposer d’une salle. Normalement c'est en bonne voie. Cela est d'ailleurs en parfaite adéquation avec les dernières recommandations du MJS. Avec le staff technique, nous avions initialement prévu d'entamer le travail au mois d'août prochain.

Il y aura plusieurs regroupements en Algérie pour les joueurs locaux. La préparation se poursuivra en décembre pour l'ensemble de la sélection, avec des stages précompétitifs à l'étranger», nous a déclaré le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, qui assure par ailleurs que les plans pour une éventuelle reprise des compétitions internationales n'ont pas changé. «Rien n'a changé en ce qui concerne les projets de la fédération pour une éventuelle reprise du championnat. Nous nous sommes fixés des délais lors de la dernière réunion du Bureau avec les clubs. On continue de s'accrocher aux minces chances dont on dispose. Nous souhaitons poursuivre le championnat. Nous avons d'ailleurs transmis au ministère de la Jeunesse et des Sports un protocole sanitaire en prévision d'une éventuelle reprise. Nous pensons aussi à la santé des athlètes et des différents staffs. Pour ce qui est de la Coupe d'Algérie, notre position reste la même aussi. La compétition sera maintenue si on dispose du temps nécessaire pour l’organiser. Dans le cas contraire, on sera contraint de la sacrifier. À l'impossible nul n'est tenu», a-t-il souligné.

Redha M.