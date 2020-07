Jeux d’échecs : Un tournoi national open en ligne du 15 au 19 juillet

Un tournoi national open des échecs en ligne en individuels et par équipes aura lieu du 15 au 19 juillet, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Cette manifestation sportive de cinq jours, organisée par le groupe des échecs «CJEA Aréna», verra la participation plus de 90 échephiles dames et messieurs en individuels et 40 équipes de différents clubs et associations sportives du pays.

Ce tournoi sera disputé selon le système de 13 rondes à la cadence de trois minutes plus deux secondes par coup, pour les épreuves individuelles, et jeu rapide pour celles par équipes. Les finales en individuel et par équipes auront lieu le 19 juillet prochain en soirée.

Ce tournoi national des échecs online en cette période de confinement, selon le président de la FADE, Brahim Djelloul Azzeddine, vise à augmenter les capacités des joueurs, à améliorer leur niveau technique et les préparer aux différentes compétitions à venir.