Badminton : La fédération prépare ses bilans

Le Bureau fédéral de la FABA n'a pas chômé durant les quatre mois de confinement. À défaut de compétition, la fédération, qui a longtemps espéré une reprise des activités sportives, s'est penchée sur la préparation des bilans de fin de mandat.

Pour rappel, le ministère de la Jeunesse et des Sports a instruit les différentes instances à procéder au renouvellement de leurs bureaux exécutif avant le 31 mars prochain, conformément aux statuts.

«Nous avons profité de cette période de trêve sanitaire forcée pour préparer les bilans moral et financier de fin de mandat. À quelques détails près, tout est prêt. Ainsi, nous pourrons tenir les assemblées générales ordinaire et élective dans les délais. Je précise par ailleurs que notre fédération a tenu son AGO pour l'exercice 2019 au mois de février. Nous sommes ainsi à jour», a déclaré le président de la FABA, Amine Messaoud Zoubiri. Il soulignera, à propos de la poursuite des compétitions : «Nous avons longtemps attendu un éventuel dégel et une possible reprise des compétitions. Après l'annonce de la tutelle de l'interdiction de réouverture des infrastructures et reprise des entraînements avant l'amélioration de la situation et le feu vert des autorités sanitaires, le Bureau fédéral s'est réuni pour prendre les décisions qui s'imposent. Ainsi, nous avons choisi de repousser les délais pour une éventuelle reprise des compétitions jusqu'au 31 décembre. Au-delà, nous serons dans l'obligation d'annoncer la fin de saison en maintenant les classements dans l'état. Il faut savoir que la FABA a réalisé 80% de son programme annuel. Il ne nous reste que trois compétitions à terminer, à savoir les fins des championnats par équipes seniors et jeunes et la coupe d'Algérie. Terminer le programme est très important pour notre fédération dans la mesure où la composante de l'Assemblée générale dépend du classement des clubs. À quelques mois de l'assemblée générale élective, vous imaginez l'intérêt que cela peut susciter. Donc, dès que le MJS donnera son feu vert, les clubs reprendront les entraînements pour finir la saison», a indiqué notre interlocuteur.

À propos de la sélection nationale, le premier responsable de la fédération souligne : «Nous avons sollicité le ministère de la Jeunesse et des Sports pour pouvoir disposer de la salle du Caroubier pour permettre à nos équipes nationales de se préparer en prévision des prochaines échéances.

L'Algérie prendra part aux Championnats du monde par équipe au Danemark. Cette compétition, qui a été reportée, est qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que d'autres tournois internationaux. Pour rappel, nous avons déjà enregistré la qualification de la doublette Sabri Madel-Koceila Mammeri, championne d'Afrique en titre».

Redha M.