La FAA réagit aux déclarations troublantes de Larbi Bouraâda : «Tous les moyens ont été mis à sa disposition et on continuera à le faire»

La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) a réagi aux propos tenus par le décathlonien dans les médias, Larbi Bouraâda, qui s’est plaint d’être totalement marginalisé, affirmant même ne bénéficier d’aucun revenu, ni d’autre aide et soutenant être livré à lui-même.

Dans un communiqué publié sur son site internet officiel, la FAA a tenu à apporter les précisions suivantes : «Faisant suite au tapage médiatique suite aux propos tenus par l’athlète Larbi Bouraâda dans plusieurs médias nationaux télévisés et de la presse écrite, sur un soit-disant manquement par la FAA à ses devoirs envers lui, le privant de moyens, nous tenons en temps que responsables de la Fédération algérienne d’athlétisme à nous porter en faux contre toutes ces allégations. Nous tenons à préciser que depuis notre élection à la tête de la FAA, nous avons mis tous les moyens matériels, techniques et médicaux au service de l’athlète, Larbi Bouraâda. Cela, afin de lui permettre de préparer dans les meilleures conditions les différentes compétitions (régionale, continentale et mondiale).

La FAA et le MJS ont pris en charge financièrement les deux interventions chirurgicales subies par Bouraâda au Qatar, ainsi que les frais inhérents à sa période de convalescence et de rééducation, qui ont été une totale réussite. Ce qui lui a permis un retour rapide aux entraînements et à la compétition. Tous les moyens financiers ont été mis à sa disposition, en plus d’une totale prise en charge de ses stages, que ce soit au pays ou à l’étranger. C’est ce qui lui a permis d’ailleurs de remporter le titre africain en décathlon au Nigéria et deux médailles, une en or et l’autre en bronze aux Jeux africains de Rabat (Maroc). Aussi, en prévision du championnat d’Afrique qui devait se dérouler à Alger et aux JO-2020 qui devaient avoir lieu à Tokyo et qui ont été reportés en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19, on rappelle que Bouraâda avait entamé sa préparation en Afrique du Sud, où il est resté un mois avec son entraîneur, Mohamed Hocine.

Il disposait d’un riche programme de préparation, n’était-ce la pandémie qui a tout remis en cause. La FAA n’a ménagé aucun effort pour assister et accompagner comme il se doit ses athlètes d’élite de haut niveau, y compris dans ces moments difficiles de pandémie et ce, jusqu’à ce jour. Cela concerne aussi les sportifs qui sont coincés à l’étranger et qui n’ont pas pu encore regagner le pays».

Nous lisons aussi sur ledit communiqué : «Le MJS était à notre écoute et à mis à notre disposition tout ce dont on avait besoin afin d’encadrer au mieux nos athlètes d’élite sur le plan des moyens financiers, afin de leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions, selon les programmes tracés par la Direction technique de la FAA, répondant aux doléances des athlètes aussi, parmi eux Larbi Bouraâda.

En raison de la pandémie, la FAA a veillé à assurer un seuil minimum de moyens techniques et de services aux athlètes concernés par la préparation des JO-de Tokyo, notamment ceux qui ont déjà assuré leur qualification ou qui ont des chances de se qualifier. Bouraâda en fait partie. Nous avons mis à sa disposition le stade d’athlétisme de «Bateau cassé» à Bordj el Kiffan, après la fermeture du stade annexe du 5-Juillet qui subit des travaux de rénovation». En ce qui concerne l’affirmation de Bouraâda de ne pas disposer d’une carte de sportif d’élite, qui parfois le met dans l’embarras pour accéder aux infrastructures sportives lorsqu’il se trouve, à l’entrée, face à un agent qui ne le connait pas, la FAA a tenu à indiquer que le concerné ne lui a jamais fait part de cela et que les sportifs ne se sont jamais plaints d’une telle situation : «Nos téléphones ne sont jamais éteints, nous sommes toujours à l’écoute des sollicitations de nos athlètes», a fait savoir le président de la FAA, M. Dib. «Bouraâda à perçu l’ensemble de ses primes sportives, résultat de ses performances et des titres décrochés, de la part du MJS et de l’Etat algérien. Nous sommes, en tant que président et membres du Bureau exécutif de la FAA, étonnés, surpris et même outrés par la déclaration de Bouraâda, notamment lorsqu’il affirme qu’il n’avait rien perçu, ni bénéficié de quoi que ce soit. C’est dénié tout ce qui a été fait pour lui par l’Etat algérien pour lui permettre d’atteindre le haut niveau et glaner les titres qui sont les siens. On espère que ce n’est qu’un écart commis par Larbi Bouraâda, conséquence de la forte pression que subissent les sportifs de haut niveau, surtout en cette difficile période de pandémie. Surtout que Bouraâda est un grand athlète qui a accédé dans la cour des grands de l’athlétisme mondial. Il a une bonne réputation, avec une conduite et une éducation irréprochables sur le plan sportif ou moral. La FAA continuera à le soutenir et à lui apporter toute l’aide nécessaire, lui souhaitant une consécration aux

JO-2021 de Tokyo, comme couronnement de sa riche carrière».

Mohamed-Amine Azzouz