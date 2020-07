Aïd el Adha , ministère des Affaires religieuses : appel au respect des mesures de prévention sanitaire

La commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses a exhorté hier les citoyens à se conformer aux mesures préventives contre le coronavirus lors de la fête de l’Aïd El Adha. Un communiqué de la commission ajoute qu’il est permis de procéder au sacrifice lors du deuxième et du troisième jour de l’Aïd avec la nécessité d’éviter de procéder à cette opération sur la voie publique.

Il est aussi recommander de stériliser tout le matériel utilisé et d’éviter tout rassemblement ainsi que les visites familiales et la visite des cimetières. Il est également permis de solliciter les services des abattoirs et des boucheries pour procéder au sacrifice.