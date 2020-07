Journée nationale de l’enfant : Le droit à la protection

La journée nationale de l’Enfant a été célébrée hier à Alger lors d'une rencontre organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme en partenariat avec l’APN sous le slogan : l’enfant berceau de la responsabilité.

Le président de l’APN, Slimane Chenine, a procédé à l’ouverture de la séance parlementaire de l’enfant en mettant en exergue «les grandes réalisations en matière de protection et de droits de l’enfance» par le biais d’un arsenal juridique pour lui garantir une vie saine sur fond d’épanouissement.

Il a également mis en relief le fait que de nombreux enfants effectuent des visites au siège et aux différents services de l’APN, selon le programme pédagogique tracé.

Il a ajouté : «Nous demandons à l’enfant parlementaire algérien de transmettre en toute fierté les réalisations de l’Algérie en matière de protection de l’enfant et la garantie de ses droits.» La ministre de la Solidarité nationale, Mme Kaoutar Krikou, a rappelé que c'est en vertu de la loi 15/12 que l'évènement est institué.

Elle explique que les articles de cette loi sont une adaptation aux engagements internationaux de l’Algérie relatifs aux droits de l’enfant et inspirés des valeurs de la société algérienne, de sa culture et de ses préceptes religieux.

Elle ajoute que les pouvoirs publics ont élaboré une stratégie nationale globale pour la protection de l’enfant.

A propos de la pandémie de la Covid-19, la ministre a rappelé les décisions prises par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la protection de la femme enceinte et de celle avec des enfants en bas âge ou de celle qui travaille. Pour sa part le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a mis en avant les réalisations effectuées pour garantir un service sanitaire de qualité pour tous les enfants.

Il souligne que des instructions sont données à toutes les structures sanitaires pour diagnostiquer et hospitaliser les enfants atteints de la Covid-19. M. Benbouzid précise que toutes les structures sanitaires spécialisées chargées du suivi des enfants trisomiques et autistes disposent d’un service virtuel. Il ajoute qu’actuellement le ministère met en place un système général pour la prise en charge psychologique des adultes et des enfants à travers une plate-forme numérique accessible sur son site web.

De son côté le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, a précisé au sujet des lois interdisant le travail des enfants de moins de 16 ans, que ce phénomène est quasiment inexistant. La représentante de l’Unicef a salué l’engagement de l’Algérie pour la protection des droits de l’enfant à travers sa législation, indiquant que les efforts pour la protection de l’enfant et la garantie de ses droits s’inscrivent dans le cadre de la politique des Nations unies.

Mohamed Mendaci