Ville nouvelle de Bouinan : Distribution de 3.500 logements AADL avant fin 2020

Le wali de Blida, Kamel Nouisser a annoncé la remise des clés «avant la fin de l’année en cours», de 3.500 logements AADL de la ville nouvelle de Bouinane (à l’Est de la wilaya), au profit des souscripteurs de 2013.

Le wali s’est engagé lundi, dans une déclaration à la presse, au parachèvement de la distribution «avant fin 2020», de «3.500 logements AADL affectés aux souscripteurs de 2013, bénéficiaires d’un programme de 5.000 unités AADL au niveau de la ville nouvelle de Bouinan», a-t-il indiqué. Il a fait part d’un retard accusé dans la réalisation de ce projet, en raison, a-t-il dit «de problèmes financiers, mais aussi techniques relatifs au raccordement du site aux réseaux de gaz et d’électricité, sis en dehors de la ville nouvelle de Bouinan», a-t-il expliqué. «Ces contraintes ont été aplanies après affectation d’enveloppes financières, à cet effet», a, en outre, souligné le wali. Signalant le parachèvement, en cours, des aménagements externes, au niveau du site du projet, notamment concernant les réseaux d’assainissement, d’éclairage public, et des aménagements des voies et routes.

«Les logements concernés ont été parachevés de réalisation», a ajouté M. Kamel Nouisser, affirmant à titre indicatif, que les «les différents établissements éducatifs réalisés au niveau de cette cité AADL sont fin prêts». Il s’agit là du premier lot (3.500 unités) du projet de 5.000 logements AADL de la nouvelle ville de Bouinan, dont une partie est affectée à des souscripteurs de la wilaya d’Alger, «qui sera attribué aux souscripteurs de la wilaya (de 2013)», signale-t-on.