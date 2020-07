Le ministre des ressources en eau à Saïda : Utiliser les eaux traitées dans l'irrigation des arbres fruitiers

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a insisté, lundi à Saida, sur l’importance de recourir à l'utilisation des eaux traitées dans l'irrigation des arbres fruitiers.

Procédant à l'inauguration d'une station de traitement des eaux usées dans la commune de Youb, M. Berraki a appelé à l'utilisation optimale de ces eaux dans l'irrigation des arbres fruitiers et à la sensibilisation des agriculteurs à l'importance d'utiliser ces eaux traitées dans l'irrigation des arbres fruitiers. Cette station permettra la collecte et le traitement des eaux usées pour leur utilisation rationnelle dans l'irrigation agricole et dans la création de nouveaux périmètres pour l'arboriculture fruitière dans le cadre de l'investissement agricole. Une enveloppe de 1,1 milliard de DA a été allouée à la réalisation de cette station, dans le cadre du programme sectoriel, a précisé la Direction des ressources en eau.

Trois mille mètres cubes d'eaux usées sont traitées par jour, permettant, ainsi, l'irrigation de 100 hectares.

Le ministre des Ressources en eau poursuivra sa visite dans la wilaya de Saida, mardi, pour la deuxième journée consécutive, avec l'inauguration d'un réservoir d'eau et l’inspection d’un chantier de réhabilitation des réseaux d'eau potable à travers les communes de Saida, Ain El Hadjar et Ouled Khaled.

M. Arezki inspectera également le projet de réhabilitation d'Oued Ouakrif et de ses rives au centre-ville de Saida, la station d'épuration des eaux usées de la commune d'Ain El Hadjar et le projet du réseau d’assainissement du village de Merghad (commune de Sidi Ahmed).