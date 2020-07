Groupe Hasnaoui : Contribuer à l'émergence de l'Algérie nouvelle

Un des points forts de la visite du Premier ministre, lundi dernier à Sidi Bel-Abbès, a été l’inauguration de l’unité de marbre du groupe Hasnaoui située dans la localité de Sidi Ali Benyoub de par ses incidences économiques et ses retombées sur l’amélioration de la qualité des matériaux de construction.

Il s’agit de la plus grande unité en Afrique dans la transformation du marbre et du granit. Baptisée TamStones, elle est appelée à générer des richesses et créer dans une première phase 400 emplois pour satisfaire les besoins du secteur en pierres ornementales et dalles de pierre. Les capacités de production devront atteindre 10.000 m2/jour pour se projeter dans la perspective de l’exportation de ce produit de qualité. L'operateur a, à son actif, la réalisation de 40.000 logements individuels et collectifs et la livraison de 250 infrastructures publiques et privées durant ses 40 ans d’exercice et s’est investi pleinement dans le processus de modernisation et de professionnalisation du bâtiment pour innover et intégrer des techniques de construction nouvelles faisant l’originalité de ses œuvres. Il emploie actuellement plus de 3.500 travailleurs à travers le pays en engageant un processus de diversification de ses activités à travers la création de 21 filiales dans plusieurs métiers.

«Je crois fermement en cette Algérie nouvelle et aux capacités humaines que renferme le pays pour relever tous les défis. Cette crise pourrait être salutaire pour compter sur l’esprit d’innovation et de créativité quant à la relance de notre économie», confie le président du groupe Hadj Brahim.

A. Bellaha