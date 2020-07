Djamel Chorfi, expert national du BTPH s’exprime sur les répercussions de la crise sanitaire : Plus de 6.000 entreprises privées impactées

La reprise dans le secteur du bâtiment est timide, à hauteur de 10 à 15 % et les employés ont toujours peur de reprendre à cause de la persistance de la Covid-19. C’est ce qu’a confié à El Moudjahid le Dr Djamel Chorfi qui admet qu’il est difficile d’appliquer la distanciation sociale dans les chantiers, des lieux marqués par un travail de contact.

Pour l’expert international dans le secteur du BTPH, il est impossible en l’état actuel des choses de faire redémarrer les chantiers à l’arrêt et cela va se répercuter, selon lui, sur les délais de livraison des programmes. «Le bâtiment reste le moteur de l’économie de l’Etat et c’est un coefficient de mesure de développement dans tous les pays du monde. Le secteur du bâtiment a été adopté par la banque mondiale et par le FMI comme référence du développement et de l’épanouissement économique», rappelle-t-il.

Il dira que l’Algérie n’a pas été épargnée par la pandémie mondiale du coronavirus et le secteur du bâtiment a été secoué de manière directe avec l’arrêt de tous les chantiers. «Il ne faut pas oublier qu’il existe un million de logements en cours de réalisation et un autre programme devait être lancé au début de l’année comprenant aussi un million de logements, sans compter les anciens projets qui ont accusé du retard. Le Coronavirus a causé non seulement l’arrêt des chantiers mais a surtout entraîné une crise économique sans précédent», affirme-t-il précisant que cette situation a été reconnue par la banque mondiale et les institutions monétaires internationales. «Cela a généré de l’inflation et une récession économique jamais vue depuis la crise économique des années 1920 ; la pandémie a également fait chuter le prix du pétrole de manière spectaculaire».



Répercussions sur les industries gravitant autour du bâtiment



Selon le Dr Chorfi, l’arrêt des chantiers a engendré l’hibernation des industries qui gravitent autour du bâtiment, dont les matériaux de construction, les revêtements et la céramique. «Ce sont des centaines d’industries qui alimentent le secteur de l’Habitat mises à l’arrêt en raison de l’épidémie», déplore-t-il. Cette situation a été à l’origine de la mise en chômage de 6 millions d’ouvriers, tandis que les employeurs sont confrontés à une grave crise économique avec le poids des charges sociales, fiscales et parafiscales. «Plus de 6.000 entreprises du secteur privé ont été touchées par cette crise, du fait de la propagation de la maladie et des mesures sanitaires imposées, les chantiers n’arrivent pas à redémarrer convenablement.

Dans le bâtiment, une règle dit que lorsqu’un chantier est mis à l’arrêt pour un mois ou deux, il faut attendre presque six fois la durée de l’arrêt pour revenir au rythme de travail initial», explique l’expert qui évoque certaines mesures susceptibles d’assurer la relance du secteur.

Il juge, à ce sujet, nécessaire de revoir les textes qui régissent le secteur du BTPH, que ce soit pour le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre.

Mettre les textes à jour



«Nous n’avons pas assez de textes qui définissent les missions et les responsabilités et qui encouragent l’entreprise et assurent son accompagnement, notamment en cas de crise de force majeure comme celle de la pandémie de la Covid-19», explique l’interlocuteur qui insiste sur la nécessité de sauver l’outil national, à savoir l’entreprise publique et l’entreprise privée.

«Il faut revoir le statut de l’entreprise et adopter une stratégie multidimensionnelle autour du monde de l’entreprise du bâtiment avec la refonte de tous les secteurs annexes et la mise à jour de tous les textes, ce qui permettra à l’entreprise de s’épanouir et d’avancer».

Selon le Dr Chorfi, il faut prendre ce temps de la crise sanitaire pour engager une réflexion et revoir les stratégies en se basant sur l’état des lieux du secteur.

«Une réflexion qui doit se faire en associant les différents acteurs, partenaires et expertspour une relance du secteur».

Kamélia Hadjib