Éclairage : : Illuminer les zones d’ombre

L’amélioration de l’environnement des zones d’ombre figure dans les priorités de l’action du gouvernement conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de ce volet un des fondements de la politique du développement national. Illuminer les zones d’ombre semble être la devise des membres de l’Exécutif qui, chacun dans son département, apporte une contribution pour équiper et aménager ces enclaves.

Le Premier ministre, en se rendant à la localité de Djouaher pour la mise en service du réseau de gaz naturel, n’a pas manqué d’insister sur la lutte contre la précarité et le déséquilibre entre les zones, avant de réaffirmer la volonté de l’Etat à poursuivre le processus de remise à niveau et de développement harmonieux du pays, et sa détermination à jeter les fondements de l’Algérie nouvelle. Une Algérie guidée par le souci de parvenir à concrétiser les notions d’équilibre, d’équité et de justice sociale. 189 zones d’ombre ont été recensées au niveau de la cité de la Mekkerra, et c'est une énorme contrainte pour les gestionnaires locaux, en butte constamment à un déséquilibre dans la configuration territoriale, avec son lot d'aléas.

On songe plus particulièrement à la partie Sud, qui se distingue par des disparités. La promotion de quatre daïras en wilayas déléguées, à la faveur du dernier découpage, pourrait constituer une aubaine permettant l’équipement de ces circonscriptions et autres centres secondaires. Telagh et Ras El Ma sont des régions des Hauts plateaux qui retiennent l’attention pour bénéficier de projets structurants. La wilaya a d'énormes potentialités agricoles et industrielles et jouit de surcroît d’une position stratégique, car considérée comme un carrefour de transit de l’Ouest du pays. Une position confortée par un tronçon de l’autoroute Est-Ouest sur 71 km et l’extension du réseau ferroviaire. La visite du Premier ministre a été une opportunité aux responsables locaux d’exposer l’ensemble des difficultés de la région et de réitérer un engagement à s’inscrire dans la nouvelle démarche du développement national en exploitant les potentialités existantes. Une exploitation rationnelle et une rentabilisation pour générer des richesses, créer des emplois et booster une économie locale.

A. Bellaha