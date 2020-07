Extension du métro Place des Martyrs-Bab El Oued : Lancement des travaux au cours du dernier trimestre 2020

Invité à la chaîne 3, M. Chorfa a expliqué que les travaux du tronçon devant relier la station Place des Martyrs et Bab El Oued (Trois Horloges) démarreraient, au plus tard, lors du dernier trimestre de l’année en cours, précisant que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’extension du métro vers Alger ouest sur une distance de 16 km.

Inscrite au plan stratégique d’Alger horizon 2035, cette ligne passera par les communes d’El Biar, Dely Ibrahim, Ouled Fayet et El Achour.

Qualifié du «plus longue ligne de métro» à Alger avec plusieurs stations, ce projet a pour finalité de décongestionner la mobilité urbaine, a-t-il souligné.

De surcroît, les travaux d’extension ont été confiés au groupe public Cosider, «leader» en la matière et possédant l’expérience et les moyens pour mener à bien ce type de projets stratégiques avec des normes de haute qualité et des compétences nationales.

Les travaux du projet d’extension du métro vers Alger Est sont actuellement en cours de réalisation par le même groupe qui se chargera également de la réalisation de deux tronçons, en l’occurrence El Harrach- Aéroport Houari Boumediène sur une distance de 9,5 km, et Ain Naadja-Baraki sur une distance de 6 km, a soutenu le wali.

La mise en service partielle de l’extension à l’est de la capitale est prévue début 2021.