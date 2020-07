Les deux parties ont convenu, lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la «concertation gouvernementale», de «créer une dynamique culturelle institutionnelle» en s'ouvrant sur les micro-entreprises activant dans le domaine culturel.

Il s'agit aussi d'inciter les jeunes à concrétiser leurs projets en les aidants à entrer dans le monde des micro-entreprises dans tous les domaines culturels offerts, a ajouté la même source. Dans ce cadre, Mme Bendouda a instruit ses services de former «un groupe de travail» au niveau du ministère de la Culture et des Arts, à l'effet de préparer le lancement d'un projet et la réception des candidatures des jeunes désirant créer des micro-entreprises dans les domaines culturels.