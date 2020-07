Justice : Plus de fermeté envers les auteurs d'agressions contre le personnel de santé

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a instruit hier les procureurs généraux à l’effet d’arrêter et de présenter devant le procureur de la République les auteurs d’agressions contre le personnel du corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de santé, indique un communiqué du ministère de la Justice. «Suite à la recrudescence du phénomène des agressions contre les personnels du corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de santé, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a adressé, en ce jour, le 14 juillet 2020, une instruction aux procureurs généraux près les cours de Justice, à l’effet de les sensibiliser à la gravité de ce phénomène, d’une part, et de les appeler à y faire face avec la fermeté requise par la conjoncture sanitaire que traverse le pays, d’autre part», lit-on dans le communiqué. Pour ce faire, «la note a porté sur des instructions quant à la nécessité de recourir d’office à l’arrestation des individus qui commettent de tels actes et à appliquer à leur encontre les procédures de garde à vue, en vue de les présenter devant le procureur de la République, tout en présentant des réquisitoires fermes, soit devant les juges d’instruction ou les juridictions compétentes et de faire appel des jugements et verdicts contraires à ces réquisitoires», conclut le communiqué.