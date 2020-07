Récupération de l’argent de l’informel : Une nécessité économique

Contacté par nos soins, Abdelkader Berriche, professeur dans le domaine de la gouvernance économique, estime que les annonces du chef de l’État en relation avec le projet de récupérer les 5.000 milliards de DA dans l’informel ne seront réalisées que par l’encerclement continu de l’argent sale, et considère que l’oligarchie politique est à l’origine de l’émergence du marché parallèle dans les années 90. « L’argent hors du cercle officiel est devenu une menace pour la sécurité économique du pays. Les méthodes de récupération impliquent plusieurs approches », considère-t-il.

Parmi les solutions préconisées, l’expert cite l’adoption de réformes fiscales, la simplification et l’assouplissement du système fiscal et des incitations bancaires. Il est aussi question, selon lui, de faciliter le processus de dépôt de fonds, l’ouverture des comptes dans les banques et l’accélération du processus de lancement des services bancaires islamiques. Cela en élargissant l’ouverture de guichets bancaires islamiques dans toutes les banques commerciales, en particulier les banques publiques. Il s’agit notamment de la modernisation et de la mise en œuvre des outils de paiement électronique dans certaines transactions financières et commerciales, de rendre la facturation et le paiement par chèque obligatoires en interdisant les transactions en espèces, et enfin de numériser l’administration fiscale, la conservation foncière et les domaines de l’Etat.

Berriche estime toutefois que la raison de l’échec de toutes les tentatives de contenir le marché parallèle par le passé est due essentiellement à la corruption qui a gangrené tous les secteurs. «Ces échecs trouvent également leur source dans l’alliance dangereuse entre l’argent sale et la haute sphère politique, ce qui a contribué à constituer une oligarchie économique et politique au pouvoir puissant et dévastateur. Pareille caste est à réprimer sur le plan juridique», affirme-t-il. L’économiste soutient que les ramifications et les résidus de l’argent sale tentent toujours de bloquer la voie des réformes, comme l’a d’ailleurs indiqué le président de la République. «Les relais de l’argent sale et leur liaison avec les bureaucrates constituent le véritable défi du Président, lequel a déclaré la guerre aux tenants de cet argent généré illégalement».

De son côté, Abderrahmane Aya estime que la décision du gouvernement de récupérer l'argent du marché parallèle est nécessaire et rappelle, à ce titre, les déclarations de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, qui avait affirmé que 4.700 milliards de DA sont en dehors des canaux officiels. Ce montant a relativement augmenté aujourd’hui, en raison de la crise sanitaire de la Covid 19, qui a accentué les craintes des investisseurs d’une crise de liquidité.

Salima Ettouahria