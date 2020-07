Fête de l'indépendance : Le président Tebboune reçoit des messages de vœux de chefs d’état

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs d’Etat à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République.

«A l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant de M. Arif Alvi, président de la République islamique du Pakistan, de M. Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique et du général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de transition du Soudan», précise le communiqué.