Bechar : L’EPH chahid Tourabi Boudjemaa dédié à la prise en charge des malades de la Covid

L’établissement public hospitalier (EPH) chahid Tourabi-Boudjemaa de Bechar sera désormais dédié uniquement à la prise en charge des malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris hier des responsables de cet établissement de santé publique. «Dans le but d’une meilleure organisation des protocoles de tri et de soins des personnes atteintes de la Covid-19, la Direction locale du secteur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière a pris la décision de dédier notre structure hospitalière, ayant une capacité de 240 lits, uniquement à cette nouvelle activité médicale», a précisé le directeur de l'hôpital, Loudi Benali. «Nous procédons actuellement au renforcement des moyens de notre hôpital pour l’adapter aux besoins de cette nouvelle activité pour qu’il puisse répondre favorablement aux besoins des malades, en prenant en compte les lacunes et les insuffisances constatés auparavant dans le domaine de la prise en charge des patients», a-t-il expliqué.