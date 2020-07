Établissements hospitaliers de Médéa : Affectation de 100 appareils de respiration artificielle

Un lot composé de cent appareils de respiration artificielle a été affecté récemment aux différents établissements hospitaliers à travers la wilaya de Médéa, dans le but de renforcer les moyens de prise en charge des patients affectés par le coronavirus, a déclaré, hier, le chef de l’exécutif.

Les sept établissements hospitaliers de la wilaya ont été dotés, chacune, d’appareils d’assistance respiratoire, en sus des appareils dont ils disposent déjà, afin que le personnel affecté au service Covid-19 puisse assurer une meilleure prise en charge des personnes atteints du coronavirus et nécessitant des soins de réanimation, a indiqué Abassa Badaoui, lors d’une rencontre avec la presse.

Outre ce renfort en moyens de réanimation, du personnel médical, issus des directions des œuvres universitaires (DOU) et de la Caisse nationale d’assurance sociale (Cnas), va être intégrer progressivement, et suivant les besoins du moment, aux staffs médicaux qui opèrent au niveau des hôpitaux de la wilaya pour atténuer la pression qui s’exercent sur ces derniers et à faire face à l’admission de nouveaux patients, a-t-il fait savoir. Sur le plan organisationnel, les structures sanitaires de proximité, implantées au niveau des grandes agglomérations urbaines, sont désormais appelées à assurer les contrôles et le suivi médicaux pour les patients guéris du Covid-19, en sus de la possibilité de prendre en charge les cas suspects, a signalé le wali. Le but est de désengorger, d’une part, les établissements hospitaliers et permettre, d’autre part, à ces structures sanitaires de proximité de faire le tri des cas nécessitant une hospitalisation ou une prise en charge sur place, a affirmé Abassa Badaoui, précisant que du personnel du Service d’assistance médicale d’urgence (SAMU), doté des moyens de travail indispensable, va assurer cette mission, avec l’appui du staff relevant de ces structures.