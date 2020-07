Tizi-Ouzou : Progression inquiétante des contaminations

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré du début de la pandémie du coronavirus jusqu’au 12 juillet, 683 cas positifs à la Covid-19 confirmés à la PCR, dont 412 cas depuis le déconfinement, 282 cas probables (images TDM), 188 cas de guérison, 107 cas suspects en attente des résultats des prélèvements des analyses et 39 décès.

C'est ce qu'a indiqué lundi dernier la direction de la santé lors d’une réunion de travail avec les responsables du secteur de la santé en présence des chefs de daïra pour examiner et évaluer la situation sanitaire. La wilaya déplore la contamination de 52 personnes du secteur de la santé, dont 13 médecins, 31 paramédicaux, 1 pharmacien privé et 7 autres employés de différents services. Le directeur par intérim de la santé, Farid Salmi, signale la recrudescence des cas de contamination en milieu urbain, particulièrement dans les communes de Tizi-Ouzou, Draa Ben-Khedda avec respectivement 169 et 56 cas positifs à la même date.

Les autres cas positifs sont répartis à travers plusieurs communes dont Boghni, Larbaa Nath Irathen, Makouda, Bouzeguène, Illoula Oumalou, Azazga, Ait Aissa Mimoun, Tizi-Rached.

157 malades sont hospitalisés 50 positifs et 107 en attente de résultats. Le personnel soignant recommande l’application stricte de toutes les mesures barrières. Le port obligatoire de la bavette et le respect de la distanciation physique et sociale sont plus que jamais indispensable pour freiner la propagation de cette pandémie, ne cessent de rappeler le personnel soignant.

Bel. Adrar