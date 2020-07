Société civile : Faire barrage à la pandémie

Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a présidé hier à la maison de la culture Houari-Boumediène, une rencontre avec les représentants de la société civile. Le wali a rappelé la situation préoccupante qui prévaut sous les effets de cette pandémie et appelle à une mobilisation de toutes les potentialités à l’effet de faire barrage à sa propagation.

Il appelle au strict respect des gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque et la distanciation physique, soulignant le rôle prépondérant qui incombe à la société civile dans une dynamique de proximité qui s’appuie sans cesse sur la sensibilisation et la solidarité.

Le wali rappelle à cet effet les dispositions prises par les hautes instances du pays en faveur du mouvement associatif et les encouragements apportés au niveau local par la délivrance des agréments en moins de 48 heures afin d’impliquer pleinement de potentiel dans la contribution à l’effort national.

Sur un autre plan, dira-t-il, 5.000 réactifs ont été déjà distribués sur un quota de 10.000 à l’effet de faciliter les opérations de dépistage au moment où 150 lits d’hospitalisation offerts par des bienfaiteurs sont prêts à être répartis sur les différentes structures hospitalières. Un débat a eu lieu avec des imams, élus locaux, des représentants du mouvement associatif et des bénévoles.

