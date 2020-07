Sétif : La situation est sous contrôle

Le masque a en effet gagné beaucoup de terrain et ne fait plus l’objet de cette indifférence qui planait auparavant.

Les jeunes et moins jeunes ont fini par appliquer les directives après avoir constaté les effets de cette pandémie.

Rachid, 22 ans est de ceux-là qui pensaient que cette pandémie du coronavirus ne relevait ni plus ni moins que d’une affection passagère qui n’était pas aussi grave.

«La vérité est tout autre et on constate chaque jours les effets les plus graves. Quelques personnes ont un comportement irresponsable et ne conçoivent pas la possibilité de transmettre le virus à leurs familles. J’ai donc décidé de ne plus jouer avec le feu», dit-il.

Au CHU Saadna-Abdenour, il y avait une affluence record pendant plusieurs jours. Puis, il y a eu le transfert des consultations Covid vers les deux polycliniques d’El Hidhab et de Bel Air. Une action qui va dans le sens des décisions prises par la commission de wilaya de suivi et de prise en charge de cette pandémie.

En outre, les hôtels Esedif et Regani ont été réquisitionnés pour accueillir le personnel soignant alors que l’hôtel El Hidhab accueille les malades Covid.

Hier, un bienfaiteur a procédé à la remise de 10 obus d’oxygène destinés aux malades résidant dans cet hôtel.

En outre, 5.000 réactifs et kits de prélèvement ont été remis au CHU au grand soulagement du corps médical.

Par ailleurs un lot de 20.000 bavettes FFP2 a été remis au CHU. 100.000 autres acquises par la wilaya doivent être livrées à la DSP pour être ventilées sur les différents centres hospitaliers implantés dans une wilaya qui compte 4 laboratoires de dépistages implantés au CHU, 2 au centre anti-cancer et un laboratoire privé.

Abderrahmane Attout, le DG du CHU, indique que «la situation est sous contrôle», tout en appelant les citoyens symptomatiques de se rendre vers les deux polycliniques alors que les sujets asymptomatiques doivent rester chez eux.

La situation nécessite le respect des mesures de prévention et de protection. Une prise de conscience est constatée auprès des citoyens aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans les 27 autres communes ou un confinement partiel a été décidé depuis plus d’une semaine.

F. Zoghbi