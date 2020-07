Lutte contre la Covid-19 : Le DGSN insiste sur plus de rigueur face aux infractions

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a insisté, hier à Mascara, sur plus de rigueur avec les contrevenants aux dispositions de prévention contre la propagation du coronavirus, décidées par les pouvoirs publics.

Lors de la présentation par le chef de sûreté de wilaya de Mascara du bilan des activités de ses services dans le domaine de la prévention contre la pandémie de Covid-19, M. Ounissi a déclaré qu'il faut être plus rigoureux avec ceux qui sont en infraction aux mesures préventives, notamment dans les espaces commerciaux et les moyens de transport.

Au passage, il a instruit les services de la police au niveau des wilayas à renforcer les campagnes de sensibilisation des citoyens sur l'importance de la prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie.

Le Directeur général de la Sûreté nationale a inauguré quatre nouveaux sièges de sûreté urbaine dans les communes de Mascara, Tighennif, Mohammadia et Forha, ainsi que le siège de la 9e sûreté urbaine situé dans la cité 1.500 logements à Mascara, réalisé pour une enveloppe financière de 36 millions DA par l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de la wilaya dans le cadre des projets intégrés des nouvelles cités d’habitation. A Tighennif, M. Khelifa Ounissi a inauguré un siège de la 1re sûreté urbaine dans la cité 2.000 logements, qui a été aussi réalisé par l’OPGI pour une enveloppe de 36 millions DA, et à Froha le siège de la sûreté urbaine extérieure d'un coût de 29 millions DA pour améliorer la couverture sécuritaire dans cette commune qui connaît une grande activité commerciale de dimension régionale et nationale. Au nouveau pôle urbain «Ouled Malik» dans la ville de Mohammadia, il a inauguré un siège de sûreté réceptionné en 2018.

La couverture sécuritaire dans la wilaya de Mascara a connu une amélioration «significative» ces dernières années, selon le chef de sûreté de wilaya, qui a affirmé que toutes les daïras sont dotées de sièges de sûreté, de même que la majorité des communes. Cette couverture est estimée à une moyenne d'un policier pour 253 personnes dans la wilaya.

Il est prévu prochainement la réception de nouveaux sièges de sûreté dont un de sûreté urbaine au nouveau pôle de la ville de «Oued El Abtal», un siège de la dixième sûreté urbaine à la cité 1.000 logements dans la ville de Mascara et un siège de sûreté extérieure urbaine dans la commune de Mamounia, selon les explications fournies au DGSN.