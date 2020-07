Portugal : suspension des réunions sur l'évolution de l'épidémie

Le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé jusqu'à nouvel ordre la fin des rendez-vous «Infarmed» qui, depuis mars dernier, ont réuni politiciens, syndicats, patrons, conseillers d'Etat et spécialistes de la santé publique pour discuter de l'évolution de l'épidémie du coronavirus, ont rapporté lundi des médias locaux.

La décision a été prise, en effet selon les médias, à l'issue de la dixième réunion Infarmed qui s'est tenue mercredi 8 juillet à Lisbonne,

La décision a surpris la plupart des participants. En effet les chiffres relatifs à la pandémie de Covid-19 ne sont pas rassurants depuis quelques semaines, bien que le président se soit félicité de la stabilité et de la pérennité de la situation sanitaire.

Le Premier ministre a tout de même précisé que les réunions reprendraient si l'évolution de la pandémie le justifiait. Pour le moment, les données sanitaires établies par les experts d'Infarmed seront transmises au Parlement tous les 15 jours.

Le 9 juillet, le pays enregistrait

13 décès supplémentaires (nombre de décès le plus élevé depuis le 1er juin) et 418 nouveaux cas d'infection, soit une augmentation de 0,9% par rapport à la veille. Selon les chiffres de la Direction Générale de la Santé, 78,5% de ces nouveaux cas, ainsi que la totalité des décès, ont été enregistrés dans la région de Lisbonne et du Val-du-Tage.

Marcelo Rebelo de Sousa a souligné l'importance de maintenir une attention particulière sur la région de Lisbonne qui compte au 12 juillet 226 nouveaux cas, soit un total de 22.611 cas confirmés et 540 décès. Le Portugal, à cette même date, comptait 291 nouveaux cas, 46.512 cas confirmés, 30.907 récupérés et 1.660 morts.