Chine : Pékin n'a plus de zones à haut risque

Pékin a abaissé lundi le niveau de risque au Covid-19 dans de nombreuses zones, la capitale chinoise n'ayant plus de zones à haut risque pour la maladie, selon les autorités locales.

Le bourg de Huaxiang, la seule zone à haut risque de la ville, a été ramené à une zone à risque moyen après que moins de dix cas confirmés locaux aient été signalés pendant 14 jours consécutifs, a déclaré le directeur adjoint du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Pékin, Liu Xiaofeng, lors d'une conférence de presse lundi. Après cette rectification, Pékin compte désormais un total de sept zones à risque moyen, selon M. Liu.

Dimanche, Pékin n'a signalé aucun nouveau cas confirmé de transmission locale de Covid-19, marquant ainsi le fait que la ville n'a enregistré aucun nouveau cas pendant sept jours consécutifs.

Du 11 juin au 12 juillet, la ville a signalé un total de 335 cas confirmés locaux. Parmi eux, 226 étaient toujours hospitalisés et 109 ont quitté l'hôpital après leur rétablissement.