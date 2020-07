Grand angle : Avenir incertain

Le 8 juin dernier, presque un mois, jour pour jour, avant le neuvième anniversaire de l’indépendance du Soudan du Sud célébré le 9 juillet, un homme d’affaires sud-soudanais et ancien officier de renseignement a annoncé la création d’un nouveau groupe rebelle et a fait part de son intention de renverser ce qu’il appelle «la direction corrompue du pays». Un groupe rebelle de plus et dont le pays, en phase de construction, aurait pu se passer, car il ne manquera de compliquer davantage une situation déjà très précaire. Mais cela signifie surtout que le plus jeune pays du monde qui s’est doté d’un gouvernement d’unité en février dernier, après sept ans d’une guerre civile sanglante, reste fragile. L’Accord de paix signé en 2018 par les parties au conflit est loin de mettre le Soudan du Sud à l’abri d’une nouvelle rébellion, qui mettra le pays à feu et à sang. Pour preuve, deux ans après sa signature, l’accord n’est pas encore pleinement mis en œuvre. Plus grave encore, selon le Haut commissariat aux réfugiés, «le conflit armé se poursuit dans certaines régions entre le gouvernement et les non signataires de l’accord de paix, tandis que dans d’autres, la violence intercommunautaire est en augmentation, alimentée par la concurrence pour les ressources, l’accès facile aux armes et la faiblesse de l’Etat de droit». Pourtant, si la population sud-soudanaise est consciente que beaucoup reste à faire, elle veut aussi croire à la paix, alors que des millions de personnes sont toujours déracinées, -près de 1,7 millions à l’intérieur du pays et plus de 2,2 millions en tant que réfugiés dans les pays voisins. Pour que la paix soit durable, les autorités du Soudan du Sud doivent agir en engageant le dialogue avec les groupes non signataires de l’accord afin de les amener à abandonner la voie des armes et intégrer le processus politique d’une part et en mettant fin aux cycles de violence intercommunautaires en favorisant la consolidation de la paix entre les différentes communautés d’autre part. C’est à cette condition que l’incertitude qui plane sur l’avenir du Soudan du Sud

se dissipera.

Nadia K.