Arménie-Azerbaïdjan : Combats meurtriers à la frontière

Des affrontements se sont produits dimanche à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui fait état de deux morts dans les rangs de son armée. L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché une attaque militaire à leur frontière qui a fait également cinq blessés dans les rangs de l’armée azerbaïdjanaise, selon les données présentées par Bakou. «Les forces arméniennes soutenues par l’artillerie sont passées à l’offensive avant de se replier après une contre-attaque, subissant des pertes. Côté azerbaïdjanais, deux militaires ont été tués et cinq autres blessés», fait savoir dans un communiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense. D’après le communiqué, les combats se sont déroulés dans la région de Tavouch, dans le nord-est de l’Arménie. De son côté, Erevan a imputé à Bakou une «attaque à l’artillerie visant à la prise de positions» arméniennes. Les deux pays sont en conflit depuis près de 30 ans pour le contrôle de la région azerbaïdjanaise

du Nagorny-Karabakh qui a unilatéralement proclamé son indépendance en 1991 avec le soutien de l’Arménie.

La guerre qui s’en est ensuivie a fait près de 30.000 morts avant

qu’un cessez-le-feu ne soit signé en 1994.

Les négociations en vue d’un traité de paix sont depuis menées sous l’égide d’un groupe de médiateurs internationaux, coprésidé par la Russie, la France et les États-Unis.