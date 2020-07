Mohand Saïd Nait Abdelaziz, président de la CNPA : Organiser au mieux la résistance à la crise

Les petites et moyennes entreprises en particulier n’ont pu résister aux conséquences de cette double crise et ont fini par assister impuissantes à la rupture de leurs équilibres financiers.

En dépit des mesures financières et fiscales de soutien prises par le gouvernement au profit de ces dernières, le risque de faillite demeure encore présent d’où les appels incessants d’experts et d’opérateurs pour une intervention urgente et ciblée de l'Etat pour sauvegarder les PME en difficultés et l’emploi. Aussi, la mise en place, sur instruction du Président de la République, d’une commission de sauvegarde présidée par le Premier ministre et regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques constitue une première étape dans le processus de prise en charge des entités les plus touchées, après estimations des préjudices.

Cette commission aura pour objectif, en effet, «d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus sur l’économie nationale. Elle fera rapport comme premier point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres », précise le communiqué du dernier Conseil des ministres. Rappelons que le Forum des chefs d’entreprises actuellement Forum) a déjà transmis aux services du Premier ministère, un rapport sur les secteurs les plus impactés par la crise, avec évaluation des répercussions sur l’activité économique. En fait, une première série de consultations entre le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats des travailleurs se sont déroulées en avril dernier pour justement cerner les conséquences de la pandémie sur les entreprises ce qui avait déjà permis d’établir un diagnostic de la situation et de recueillir les propositions du patronat pour le maintien de l’activité économique.

Une concertation maintenue ouverte. Contacté à ce sujet, le président de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA) nous a confié que « La situation économique du pays se dégrade par les effets conjugués de lacunes sanitaires mondiales». Mohand Saïd Nait Abdelaziz affirme que, «Ces crises multiples effectuent de façon frontale et directe les entreprises de tous les secteurs et de toute taille». En conséquence, dira-t-il, «La création de la commission de sauvegarde décidée par le Président de la République vient à point nommé».

A ce titre, le président de la Confédération Nationale du Patronat Algérien estime qu’ « il faut organiser au mieux la résistance à la crise et préparer une relance économique dans les meilleures conditions possible après la crise du Covid-19». Dans cette optique, «Le point commun qu’il faut mettre en exergue est celui du maintien des entreprises et des travailleurs en situation d’activité», souligne-t-il. Mohand Saïd Nait Abdelaziz souligne dans le même ordre d’idées que «La première mission de cette commission est de faire une évaluation des entreprises après quatre mois de crise sanitaire inédite ». Et d’admettre que «Nous ne disposons pas encore d’estimations complètes et fiables» et que par conséquent, «il est indispensable aujourd’hui, d’estimer l’impact immédiat de la crise du Covid-19 et des restrictions imposées dans ce cadre, sur l’économie en général et sur l’entreprise en particulier».

D. Akila