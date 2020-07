Mer de Chine méridionale : Washington rejette les revendications de Pékin

Les États-Unis ont rejeté lundi les revendications contestées de la Chine concernant les ressources offshore dans la majeure partie de la mer de Chine méridionale, une décision qui pourrait encore aggraver les liens tendus entre les deux plus grandes économies du monde. «La Chine n'a offert aucune base juridique cohérente pour ses ambitions dans la mer de Chine méridionale et utilise depuis des années l'intimidation contre d'autres États côtiers d'Asie du Sud», a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans un communiqué. «Nous sommes clairs : les prétentions de Pékin à des ressources offshore dans la majeure partie de la mer de Chine méridionale sont complètement illégales, tout comme sa campagne d'intimidation pour les contrôler», a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Les États-Unis s'opposent depuis longtemps aux vastes revendications territoriales de la Chine sur la mer de Chine méridionale, envoyant régulièrement des navires de guerre par la voie navigable stratégique pour y démontrer la liberté de navigation. Les commentaires de lundi marquent ainsi un ton plus dur. «Le monde ne permettra pas à Pékin de traiter la mer de Chine méridionale comme son empire maritime», a déclaré Pompeo. Les analystes régionaux ont déclaré qu'il serait vital de voir si d'autres pays adoptent la position américaine et ce que Washington pourrait faire, le cas échéant, pour renforcer sa position et empêcher Pékin décréter, selon une «situation de fait accompli».

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues de plus en plus tendues au cours des six derniers mois. Pékin revendique 90% de la mer de Chine méridionale potentiellement riche en énergie, mais Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam revendiquent également des parties de celle-ci, à travers lesquelles environ 3 milliards de dollars de commerce passent chaque année. Pékin a construit des bases au sommet des atolls de la région, mais affirme que ses intentions sont pacifiques.