Experts et organisations patronales : Encourager l'investissement privé

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, Saida Neghza, valorise la décision du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, d'instituer une commission d'évaluation présidée par le Premier ministre et regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économique.

Elle a pour objectif d’évaluer les incidences provoquées par la pandémie du coronavirus sur l’économie nationale. Pour parvenir à une reprise de l’activité économique, la présidente de la CGEA recommande des mesures d’assouplissement dans le traitement des obligations fiscales. Elle plaide aussi en faveur des aides et facilitations pour l’accès au financement. «Il est nécessaire de mettre en place une démarche préventive pour protéger la santé des travailleurs et les prémunir du risque de contracter le coronavirus», dit-elle. Tout en plaidant pour la promotion des investissements privés, elle met en relief l’importance de la formation notamment en ce qui concerne le développement des start-up.

«L’aspect de la formation, objet de sérieux problèmes d’ordre structurel et d’entraves bureaucratique devraient être sérieusement pris en considération par cette commission», affirme Mme Neghza. Elle rappelle que la CGEA a achevé un programme de formation de quelque 650 entreprises opérant dans 17 wilayas. La présidente de BusinessMed englobant 22 confédérations patronales de 19 pays méditerranéens et qui est aussi vice-présidente de l’Organisation internationale des employeurs, indique qu'elle peut contribuer par des proposition pour parvenir à une économie diversifiée, à l’acquisition de savoir-faire et de maîtrises des technologie au bénéfice de l'outil de production public et privé. De son côté, l’expert Brahim Guendouzi, spécialistes des questions économiques affirme que l’une des orientations majeures adoptées lors de la réunion du conseil des ministre porte sur l’encouragement des entreprises privées, plus particulièrement celles relevant du secteur industriel où elle représentent un taux de 80 % de la totalité des sociétés actives dans ce domaine. «Le gouvernement affiche une nette volonté d’accorder un intérêt grandissant aux entreprises privées", dit-il.

Il relève en outre l’accent mis lors de cette réunion sur «l’impératif de développer les explorations pour renouveler, au moins à hauteur de 40 %, les réserves en gaz et en pétrole qui ont tendance à baisser à l’échelle internationale». «Consentir des investissements en amont dans ce domaine est en effet l’une des options judicieuses adoptée par les pouvoirs publics», explique notre interlocuteur. Les mesures traitant de la dynamisation de l’exploration des mines et du développement de l’industrie pharmaceutique sont tout aussi importantes, selon lui. Il considère que l’audit prévu de Sonatrach obéit à l'objectif d'affiner ses compétences managériales et de réduire les coûts de gestion qui sont très élevés tout en optimisant les mécanismes visant sa modernisation, conclut-il.

Karim Aoudia