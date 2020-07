Troubles au Mali : Les représentants de l'UA, Cédéao, ONU et UE appellent à la «retenue»

Les représentants de l'Union africaine, de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), de l'ONU et de l'UE au Mali ont exprimé leur «préoccupation» face aux troubles au Mali et ont appelé à «la retenue».

Dans un communiqué commun publié dans la nuit de dimanche à lundi, ils se disent «très préoccupés» et «condamnent avec vigueur toute forme de violence comme moyen de règlement de crise» et «invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de toujours privilégier le dialogue». Les représentants au Mali des quatre organisations se disent «persuadés» que les conclusions d'une récente mission de bons offices de la Cédéao «posent les bases d'une solution appropriée». Cette mission avait évoqué la «nécessité» de mettre en place un «gouvernement consensuel d'union nationale». Elle prônait l'organisation de législatives partielles dans des circonscriptions où la Cour constitutionnelle avait invalidé les résultats après les élections de mars-avril.

Des tensions se sont intensifiées à Bamako depuis les législatives de mars-avril. Une «coalition hétéroclite de leaders religieux, de personnalités du monde politique et de la société civile» s'est agglomérée autour de l'imam Dicko pour «porter la protestation». Le mouvement de contestation réclame «la dissolution du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre, ainsi que le remplacement des neuf membres de la Cour constitutionnelle», accusée de «collusion avec le pouvoir». Samedi soir, le chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé la dissolution de la Cour suprême. Certains des neuf membres de la Cour ont déjà démissionné. M. Keïta a aussi ouvert la voie à des législatives partielles là où la Cour a invalidé les résultats, suivant en cela les recommandations de la mission de bons offices des Etats ouest-africains.



L'opposition malienne rejette les concessions du président Keita

À la croisée des chemins



Les concessions du président malien Ibrahim Boubacar Keita, suffiront elles à faire taire la révolte de la rue ? Le chef de l'Etat a annoncé samedi la dissolution de la Cour constitutionnelle et a promis de mettre en œuvre les recommandations formulées le mois dernier par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), qui s'est notamment prononcée pour la tenue de nouvelles élections dans certaines circonscriptions, après les législatives contestées de mars.

Une offre qui intervient après les évènements sanglants de vendredi dernier à Bamako et qui ont fait quatre morts et plus d’une vingtaine de blessés parmi les manifestants. Au lendemain de cette annonce, l'opposition malienne a rejeté cette «offre» tout en exigeant la démission d’Ibrahim Boubacar Keita. «Nous n'accepterons pas ces retouches. Nous demandons sa démission pure et simple», a déclaré Nouhoum Togo, porte-parole du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), organisation à l'origine de la contestation entamée il y a un mois, qui réunit des représentants politiques, religieux et de la société civile.

Si le président Ibrahim Boubacar Keïta tente de renouer le dialogue, il semble bien que son rival, l’Imam Mahmoud Dicko, gagne du terrain. Pour bon nombre d’analystes, le Mali est à un tournant décisif de son histoire. Le rôle joué par cet imam dans l’arrêt des affrontements sanglants entre Dogons (sédentaires) et Peuls (nomades), lui a permis d’acquérir une notoriété auprès des populations.

C’est d’ailleurs en s’engouffrant dans cette faille que l’Imam Dicko devenu chef de file du Mouvement du 5-Juin - Rassemblement des Forces Patriotiques de contestation: M5-RFP, a mobilisé la rue pour exhorter le président à démissionner. Son appel au calme lancé dimanche a fini par faire basculer le rapport de force en sa faveur et isoler de plus en plus un président qui n’a âprement plus rien à offrir. Victime d’un attentisme et d’un immobilisme politique, imposé, à sa décharge certes, par la situation sécuritaire dans la région du Sahel entre autre, le président malien devra composer non seulement avec cette opposition hétéroclite mais surtout faire appel au génie de politique pour maitriser l’homme fort de la rue, l’imam Dicko.

Une vacance du pouvoir précipitera le pays dans l’inconnu. Le geste de décrispation de la situation à travers la libération hier des leaders de la contestation ne semblent apparemment pas faire entendre raison aux manifestants qui continuent à occuper la rue.

Des tirs nourris ont encore été entendus lundi dans le quartier de Badalabougou, fief de la grande figure de la contestation, l'imam Mahmoud Dicko, et principal foyer de tensions. Des accrochages épars ont opposé des hommes lançant des pierres et des forces de sécurité ripostant à coups de gaz lacrymogènes dans des rues encore jonchées de projectiles. Autant dire, qu’actuellement, le Mali aborde un tournant décisif dans son histoire. Le pays y «joue» même sa survie.

M. T.

--------------------------------

Les manifestations ont fait 11 morts et 158 blessés



Les manifestations au Mali ont fait 11 morts et 158 blessés ces derniers jours à Bamako, capitale du pays, a annoncé lundi la Primature malienne à l'issue d'une rencontre du Premier ministre avec les secrétaires généraux des ministères, le gouverneur du District de Bamako et plusieurs responsables des forces de l'ordre. La rencontre a permis de faire le point sur la situation sécuritaire et sanitaire après les débordements qui ont suivi les manifestations de ces derniers jours, suite à l'appel du Mouvement du 5-Juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP). La Primature a confirmé 11 morts et 158 blessés enregistrés parmi les manifestants et les forces de l'ordre au niveau du CHU, Gabriel Touré, et de plusieurs centres de santé de référence du District. Pour calmer la tension dans le pays, le président Ibrahim Boubacar Kéita a fait plusieurs propositions de sortie de crise. Il a déjà annoncé l'abrogation du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle du Mali, ce qui permettra d'aboutir à la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).