ECLAIRAGE : Bon sens des uns, insouciance des autres

Aux yeux de certains, la COVID-19, fait déjà partie du passé. La page de la pandémie est bizarrement tournée. On se projette même dans la période post Corona. Les centres d’intérêts et surtout les budgets se mettent, du coup, à l’heure de l’Aïd El Adha ou plutôt du mouton du sacrifice. En effet, la course aux plus belles cornes et à la plus belle toison a commencé pour beaucoup qui se lancent dans la chasse à la bonne affaire. Au moment où des spécialistes de la santé se disent favorables à l’annulation du rituel du sacrifice, dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre le virus qui se propage à vive allure avec des chiffres inquiétants, enregistrés notamment durant les deux dernières semaines, certains tiennent à l’accomplissement de ce geste. Ils ont même conclu des transactions avec des maquignons, défiant l’accélération du rythme de multiplication du virus.

Il faut dire que les marchés de bétail étant fermés dans certaines wilayas, ainsi que les espaces traditionnellement autorisés par les pouvoirs publics, cela ne manque pas d’encourage la prolifération des ventes anarchiques, représentant un danger pour le consommateur, prêt à renoncer aux conditions d’hygiène et au respect des gestes barrières pour être au rendez-vous avec cette fête religieuse. En fait, l’incertitude et le doute concernant l’annulation de l’abattage du mouton de l’Aïd, à quelques jours de l’événement, commencent d’ores et déjà à influer sur les prix lesquels ont enregistré une baisse sensible comparés aux années passées. Selon certaines sources, la fourchette des prix va de 15 .000 à 50.000 Da.

La particularité de l’Aïd el kébir cette année, en raison de la grave situation épidémiologique, fait planer le doute quant à la réalisation du geste du sacrifice mais cela n’exclut pas pour autant la détermination d’autres à ne pas faillir à la tradition quitte à s’exposer au danger de la COVID-19. Aujourd’hui, toutes les preuves sont là pour prouver que le coronavirus existe bel et bien. De nombreux pays ont payé depuis l’apparition du premier cas un lourd tribut, l’Algérie, n’a pas été épargnée. Il suffit de voir ces chiffres qui augmentent, frisant les 18.000 cas alors que celui des décès approche de 1.000. La situation est grave. Pourtant certains prennent encore à la légère cette pandémie qui a fait des ravages dans le monde entier. Chez nous, on va jusqu’à parler de manière sarcastique d’un virus réel et mortel qui a plongé des pays plus développés dans des situations chaotiques.

En Algérie, le citoyen persiste à garder ses mêmes habitudes. Le confinement et le respect des mesures barrières ne semblent pas le concerner. Il adopté des attitudes irresponsables vis-à-vis de ces question vitales. Continuer à ignorer le nouveau virus est insensé, intolérable pour ne pas dire suicidaire.

Samia D.