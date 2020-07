Wilaya d’Alger : L’organisation de la vente des sacrifices ne signifie pas son interdiction

A l’approche de l’Aïd El Adha, prévu à la fin du mois courant, les services de la wilaya d’Alger ont ordonné l’interdiction de la vente des sacrifices dans les points de vente non autorisés, ce qui ne signifie nullement «interdire la vente des sacrifices mais plutôt organiser les méthodes de vente suivant les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus», a déclaré le wali à la chaine III de la radio nationale. Ces dernières semaines, la wilaya d’Alger a enregistré «l’entrée de centaines de camions de transport du bétail non soumis au contrôle vétérinaire», ce qui constitue, a-t-il dit, un risque pour la santé publique particulièrement en cette conjoncture de pandémie. Le responsable a mis l’accent sur l’importance de la société civile et des associations dans la transmission de l’information aux citoyens, aussi bien dans les quartiers, les haouchs ou les agglomérations.

Les associations sont «la clé pour solutionner le problème de conscience chez les Algériens», notamment pour ce qui est du respect du port du masque de protection et de la distanciation sociale dans les espaces publics.

Depuis le début de la propagation du virus, la wilaya d’Alger a distribué plus de 1,3 millions de masques de protection et est prête à en distribuer davantage.