Marché des ovins : Pas de rush

A Cheraga, Ahmed, un maquignon a confié que les enclos sont vides notamment dans la banlieue ouest et les moutons se font rares. Par contre, des bottes de foin sont entassées en plusieurs lieux dans l’attente d’accueillir les bêtes.

Ahmed conseille à des clients de se rendre à Ouled Fayet où de nombreux vendeurs proposent des moutons. Là aussi, les enclos sont quasi-vides. Les passants et les habitants indiquent que l’afflux des citoyens a considérablement diminué en comparaison avec les années précédentes.

Hichem, un maquignon originaire de Djelfa a indiqué que les clients se font désirer. Il affirme que les moutons, de poids moyen sont cédés à 56.000 DA ce qui est loin, concède-t-il, d’être à la portée de toutes les bourses.

« Les prix ont flambé ces derniers jours compte tenu des dernières restrictions de circulation imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus », déclare-t-il avant de préciser qu’en quelques jours, le prix du mouton a augmenté de 5000 DA. Il a également précisé que pour toutes ces raisons, de nombreux acheteurs n’ont pas l’intention de procéder au sacrifice rituel dans la capitale.

« Les citoyens sont inquiets car ils ne savent toujours pas si le sacrifice de l’Aïd el Adha sera autorisé cette année.

Par conséquent, plusieurs personnes préfèrent attendre avant de procéder à l’achat», fait-il savoir. Plusieurs citoyens se plaignent des prix élevés car certains d’entre n’ont pas économisé assez d’argent pour cette occasion étant donné que les journaliers sont privés de travail depuis plusieurs mois semaines à cause du confinement. « La pandémie du coronavirus a changé la donne» ce qui a désorganisé le marché», note notre interlocuteur. Il ajoute qu’il n’y a pas d’inquiétude sur la disponibilité du mouton en assurant les citoyens que les maquignons ont l’intention d’approvisionner correctement le marché. Salah, debout devant l’un des enclos, a indiqué que l’Aïd de cette année intervient dans des conditions exceptionnelles et ajoute qu’il est constamment à l’affût de la moindre information pour rassurer les clients, désorientés. « C’est l’incertitude qui règne. Nous travaillons dur pour satisfaire les clients. De plus, nous sommes, continuellement, en contact avec les autorités afin de pouvoir arrêter une stratégie commune à même d’apporter un protocole de sécurité», révèle-t-il.

Les bêtes sont souvent inspectées par des vétérinaires afin de s’assurer qu’elles sont en bonne santé et ne présentent pas de risque pour le consommateur.

Sami Kaidi