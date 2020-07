Concours lancé par le Théâtre régional d'Annaba : Les lauréats connus

Le Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi d'Annaba a annoncé les résultats des concours qu'il avait organisés le début du mois de mars passé, durant la période de confinement imposée par la crise sanitaire due au coronavirus que vit notre pays, à l'instar des autres pays du monde.

Ces concours font partie des présentations théâtrales virtuelles pour enfants et adultes et des autres initiatives artistiques du TRA, pour un rapprochement entre le monde de l'art et le citoyen notamment, et contribuer à l'action de solidarité nationale et de divertissement des familles confinées chez eux.

Le Théâtre régional d’Annaba, qui a choisi de faire revivre l’activité théatrale sous le patronage du ministère de la Culture, malgré les contraintes imposées par la pandémie, a révélé les noms des lauréats aux trois concours. Concernant le concours intitulé «Ahkili hikaya» (Raconte moi une histoire), le premier prix a été décerné à Abada Rabiha d'Annaba, le deuxième prix à Saleh Rawan de la wilaya de M'sila, le troisième à Hanan Zaban de la wilaya de Laghouat, tandis que le quatrième a été remporté par Hmaydia Maram. Ce concours, qui a fait le bonheur des adultes et des enfants, consistait à envoyer une vidéo d'une durée maximale de 3 minutes sur des contes du folklore algérien.

De plus, la plupart des candidatures comportaient une touche personnelle d'une dimension artistique, qui émanait des cœurs et des esprits innocents des participants, qui méritent vraiment «un grand encouragement et accompagnement» selon le jury, dans son communiqué rendu public sur la page facebook officielle du TRA. Pour les résultats du deuxième concours du design intitulé «Abi khoudni Ila lmasrah» (Papa emmène-moi au théâtre), le premier prix est revenu à Boukarma Dana Lyna, suivie de Afaqi Salah et Hamaydia Maram, toutes les trois de issues de Annaba .

Quant au dernier concours de présentation d'un one men show, sous l'intitulé «Jamiouna sanantassir» (Nous serons tous vainqueurs), ouvert aux enfants et adolescents, la première place est revenue à la participante Souha Inssaf d’Annaba, suivie de Hayoun Amran, puis Dounia Bourgaya d’ Alger.

Par ailleurs, le directeur du Théâtre régional d’Annaba, Abdelhak Benmarouf, a révélé que les concours «Théâtre familial» et «100 gagnants d'une tenue du héros du théâtre» se poursuivent jusqu'à l'expiration du délai. Par la même occasion, il a remercié tous ceux qui ont interagi avec les compétitions de théâtre et les performances qu'ils ont présenté via sa chaîne You Tube officielle.

Kafia Ait Allouache