Plus grands footballeurs de l'histoire : Rabah Madjer dans le Top 100

L'ancien capitaine de la sélection algérienne, Rabah Madjer, figure dans le Top 100 des plus grands joueurs de football de l'histoire, sélectionnés par les rédactions des sites spécialisés «Sports.fr» et «Football.fr».

«Signe de son grand talent, le buteur algérien a réussi à s'exporter au Portugal et en Espagne dans les années 1980. En plus d'avoir donné son nom à un geste spectaculaire pour passer à la postérité, il s'est surtout construit un joli palmarès, jusqu'à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions en 1987», écrit le média français..