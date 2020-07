Accompagnement des clubs professionnels : L’ESS refuse de signer la convention tripartite

L'ES Sétif a refusé de signer la convention tripartite, liant le club avec le cabinet d’expertise «Kaizen Academy» et la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), invoquant des «considérations d’ordre objectif». «Le Conseil d’administration de l’ESS, à sa tête le président, Azzedine Arab, a refusé de signer la convention tripartite avec le cabinet d'expertise «Kaizen Academy» et la DCGF, pour des considérations d’ordre objectif, en plus de la situation saine de la SSPA «Black Eagles», a indiqué l’ESS dans un communiqué publié dimanche soir sur sa page Facebook.

La convention tripartite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par la FAF, au titre de l'accompagnement des clubs professionnels pour l’obtention d’une certification de la norme ISO 9001.