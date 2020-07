Ligues 1 et 2 : 23 clubs endettés, 14 interdits de recrutement

Vingt-trois clubs professionnels sur trente-deux sont concernés par les dettes, dont sept de Ligue-1 (soit 44 %) et les seize de Ligue-2 (soit 100%), a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Sur les sept clubs de Ligue-1, trois trainent des dettes depuis la saison 2018/2019 d'un montant total de plus de 117 millions DA et sont interdits de recrutement, selon la situation au 25 juin 2020, présentée par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de la FAF, précise l'instance fédérale sur son site officiel

Le montant de dettes des sept clubs de Ligue 1 est de 223 M DA, alors que huit clubs sont appelés à honorer un montant de 5,3 M DA de frais de procédures.

Sur les seize clubs de

Ligue-2, onze sont interdits de recrutement avec des dettes de 340 M DA qui s’étalent sur une ou deux saisons.

Le montant global des dettes de la Ligue-2 est de plus de 541 MDA, avec 72 M DA qui concernent d'anciennes dettes des deux ex-clubs professionnels.

Concernant le championnat amateur, dix clubs amateurs de l'ex-Ligue-2 professionnelle sont également concernés, avec un montant de dettes de 239 MDA, dont 43 MDA sont inscrits à l'indicatif de deux clubs sur la saison 2018/2019 et un club sur deux saisons 2018/2019 et 2019/2020.

Enfin, la dette des entraîneurs avoisine les 48 MDA, dont 42 M DA concernent la seule Ligue-2 professionnelle (soit 87,5%), d'après les chiffres de la CNRL.