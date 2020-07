Investissement dans le tourisme : éliminer les barrières bureaucratiques

Le ministre a souligné que les agences de voyage, les hôtels et les restaurants ainsi que les compagnies aériennes traversent une période difficile et que l’Etat ne les abandonnera pas.

«Nous allons bientôt rencontrer les opérateurs pour recenser les problèmes rencontrés et écouter leurs propositions pour sortir de la crise accentuée par la pandémie de coronavirus», a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a la volonté de valoriser toutes les branches qui permettent de sortir de la dépendance aux hydrocarbures dont l’agriculture, l’artisanat et l’industrie pour exploiter toutes les ressources disponibles.

Il a estimé que l’Algérie dispose de capacités importantes dans le domaine du tourisme saharien, balnéaire, thermal et de montagne.

Le ministre notera qu'il y a lieu de lutter contre la bureaucratie pour éliminer toutes les barrières entravant la réalisation des projets, tout en appelant à encourager le tourisme intérieur.

«Nous devons donner l’occasion au citoyen de découvrir le pays», a signalé le ministre qui a évoqué la nécessité de revoir à la baisse les tarifs des hôtels et du transport pour réaliser cet objectif. Il a par ailleurs insisté sur l’utilisation de l’outil informatique par toutes les structures pour offrir la possibilité aux citoyens de découvrir l'offre touristique. «Nous allons signer des conventions avec la SNTF, les compagnies aériennes et le groupement des hôtels publics pour réduire leurs tarifs», a-t-il annoncé. Le ministre a visité une exposition des produits d'artisanat ainsi que deux hôtels et a donné des instructions pour augmenter les capacités d’accueil dans la wilaya qui dispose de plusieurs atouts touristiques et d'une offre de 319 chambres et 658 lits que sont les capacités d'une dizaine d'hôtels. 6 autres sont en cours de réalisation pour une capacité de 565 lits.

