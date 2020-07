Lutte contre la covid-19 : Djerad déplore la négligence de certains citoyens à se protéger

Intervenant sur les ondes de la radio locale de Sidi Bel-Abbes, le Premier ministre a souligné que «le point faible» en matière de lutte contre la pandémie est le comportement du citoyen, ajoutant qu’il avait constaté durant sa visite que «de nombreuses personnes ne se protégeaient pas avec le masque sanitaire».

«Ce comportement très étrange a des impacts négatifs sur la population et les activités des hôpitaux, et crée par la même une sorte d’hystérie au sein de la société», a-t-il déploré. Il a encore précisé que «si la majorité des citoyens se montre consciente, il existe malheureusement une minorité, particulièrement parmi les jeunes, qui persiste à ne pas croire en l’existence de la pandémie», relevant qu'«une autre catégorie exploite cette situation à d’autres fins». Dans ce sens, le Premier ministre a évoqué le cas de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et tournée au sein de l’établissement public hospitalier Kouici-Belaïch de Sidi Aïssa, montrant la dépouille d’un malade gisant dans un couloir.

«Dans certains hôpitaux, à M’sila par exemple, nous avons constaté des séquences diffusées sur Facebook, d’une personne décédée, arrachée de son lit et jetée par terre, dans le but de donner une image déformant la réalité de l’hôpital et celle du pays tout entier», a-t-il regretté, affirmant qu'il s’agit «d’une opération politicienne dangereuse menée par des individus qui seront sévèrement châtiés». Par ailleurs, M. Djerad a insisté sur le rôle des médias dans la sensibilisation contre le coronavirus, appelant au recours «dans cette question nationale», à tous les moyens pour une prise de conscience des citoyens, à l’instar des associations, des Scouts musulmans, du Croissant rouge et des comités de quartiers.