Commentaire : Relever collectivement les défis

Pour se faire, l’Etat est prêt à injecter immédiatement 1.000 milliards de dinars dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance économique. Cette somme sera soutenue par les 10 milliards de dollars disponibles qui viendront s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur les dépenses inhérentes aux services et autres études. Cela viendra en appui aux mesures visant l’élimination de la surfacturation et la récupération de l’argent disponible dans le marché informel. Des mesures financières ont été annoncées dans le but d'économiser l’équivalent de 20 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en cours. C'est le sujet à l’ordre du jour du dernier Conseil des ministres.

Finances, énergie, industrie, mines, micro-entreprises et start-up, industrie pharmaceutique, santé…, ce sont là, globalement, les secteurs concernés par le Plan de relance socio-économique.

Ils constituent désormais les nombreux dossiers chauds du gouvernement Djerad. Ce grand Plan de relance socio-économique présenté, lors de la réunion d'évaluation tenue, récemment, par le président et les ministres concernés, et que devrait mettre en œuvre le gouvernement, était très attendu par les opérateurs économiques et toute la société. Fruit d'une préparation laborieuse et patiente, ce Plan est destiné à aider l’économie algérienne à se relever après une longue léthargie, aggravée par la crise sanitaire induite par le coronavirus et les mesures de confinement. Crise que personne n’avait prévue et qui a mis le pays, sur le plan sanitaire et sur le plan économique, à rude épreuve.

A l’occasion de ce Conseil des ministres, le Président Tebboune, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et les ministres chacun dans le secteur le concernant, ont évoqué les différentes pistes de reprise, qui devraient se faire dans le cadre d'une large consultation dans les prochaines semaines, notamment en ce qui concerne le plan de relance industrielle, sur la base de l’investissement et l’innovation, qui devrait s’appuyer sur la transition numérique et le développement de la micro-entreprise et des start-up, perçues comme un avantage compétitif. Le Président Tebboune a réaffirmé sa volonté de parvenir à une mise en œuvre rapide. Il s'agit d'apporter une réponse à la crise économique. Le potentiel de l'Algérie n’est plus à démontrer, cependant, le défi d’un développement industriel durable et inclusif reste à relever. Pour le gouvernement Djerad, c'est un moment de vérité.

Certes, il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais la relance de la machine économique est la priorité absolue, sans laquelle le pays ne serait pas à la hauteur, surtout que la forte dépendance au pétrole avec un fort risque de volatilité des cours a montré combien notre économie est vulnérable. Il convient d'ajouter que si les secteurs énergétiques, l'industrie, l’agriculture et la microentreprise, constituent des priorités, le rôle de l’administration publique, du secteur privé et du secteur financier dans cette entreprise de redressement économique et industriel est vital.

En plus de créer les conditions nécessaires à l’amélioration du climat des affaires, ils devraient jouer un rôle de facilitateurs, tant ils représentent les principaux leviers à actionner pour relever le défi de taille qu'est le développement socioéconomique, qui doit reposer sur la création d’un environnement économique et social favorable. Le chef de l'Etat a insisté de rehausser les objectifs dudit plan et de faire en sorte qu'il devienne un succès, à chaque échéance de son exécution, appelant à relever collectivement les défis, sans que personne reste sur la touche.

En définitive, l'Algérie dispose des bases nécessaires pour rapidement devenir une puissance industrielle à l’échelle régionale et continentale. Le pays continue de cumuler des avantages comparatifs naturels et structurels importants liés à sa position géographique stratégique par rapport à l'Europe et au continent africain. Des infrastructures modernes. Un potentiel minier important. Des potentialités agricoles importantes qui pourraient placer le pays en pôle agro-industriel, malgré des problèmes structurels de compétitivité. Des possibilités de diversifier le tissu économique, sur fond d’attractivité du climat des affaires et de disponibilité des ressources financières. A cela viennent s'ajouter l’héritage d’un secteur public plus ou moins structuré et une ressource humaine bien formée et expérimentée. Tous ces atouts devraient être valorisés à travers ce Plan de redressement économique et de la nouvelle politique industrielle pour réaliser les objectifs de développement et de croissance économiques.

Les réformes financières et bancaires sont le point saillant de cette réunion. Dans le communiqué du Conseil des ministres, le Président Tebboune a signalé l’urgence de la réforme du secteur bancaire en demandant d’accélérer l’ensemble du processus de réforme du secteur, notamment en ce qui concerne la réforme du système bancaire qui devient plus urgente que jamais. Les banques devraient être des forces motrices de l’économie, en aidant, soutenant et facilitant plus encore la vie des entrepreneurs, surtout que de la vitalité du secteur bancaire dépend substantiellement l’emploi et la croissance, tout comme c'est le cas pour les impôts. Les banques sont appelées à générer une offre de crédit pour financer les agents économiques. Le rôle des banques pourrait même être l’un des facteurs explicatifs de la compétitivité industrielle.

Farid Bouyahia