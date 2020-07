L’expert en économie, Mahfoudh Kaoubi : «Rompre avec les anciennes pratiques»

L’expert fait part de l’existence d’une volonté pour l'adoption d'une réforme des budgets dont l'objectif est de prioriser l'efficience et l'efficacité du système de dépenses publiques et la concrétisation sur le terrain d'une réforme fiscale qui améliore les revenus de la fiscalité ordinaire et lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.

Selon lui, le passage à une réforme profonde du système de transferts sociaux vise à préserver le caractère social de l'Etat avec un système de transferts plus efficace et plus équitable. Il s'agit aussi de revoir le système économique afin de le convertir d'un modèle rentier basé sur la distribution en un modèle de production créateur de richesses. « Cela passe par l’adaptation du système juridique qui nécessite une révision pour être plus flexible et conforme à l'environnement juridique régissant l'investissement dans le monde », note-t-il, tout en proposant d’opérer les modifications nécessaires aux niveaux administratif et financier, en plus de l'adoption d'outils de contrôle de l’investissement qui répondent aux exigences de rapidité, de transparence et d'efficacité.

L’économiste indique que les systèmes d'information sont un moyen important dans ce domaine et insiste sur la nécessité d’opérer de profondes réformes financières et monétaires qui permettent l'unification du taux de change et la diversification des produits financiers, dans le cadre de la modernisation du secteur financier. « Ces réformes permettent de fournir l'environnement nécessaire à l'investissement et à la croissance », déclare-t-il

Concernant les secteurs prioritaires du Plan national de relance économique, Kaoubi cite l'énergie, la transformation énergétique, les mines, les industries légères et alimentaires ainsi que les secteurs des services, de l'information, des technologies de l'information et du tourisme.

Du point de vue de l'expert, les capacités sont toujours disponibles, telles les ressources naturelles, minières et humaines qui peuvent être développées. Il y a aussi le stock en réserves de changes dépassant les 50 milliards de dollars et un niveau d'emprunt extérieur très faible et un niveau d'emprunt interne relativement acceptable. Ces qualifications, préconise-t-il, doivent être activées par des réformes macro-économiques de manière rapide et efficace permettant la transition vers une économie de marché compétitive à même de concrétiser la diversification économique. Concernant la place des start-up dans le Plan national de relance économique, Kaoubi assure qu'elles peuvent constituer l’un des piliers du décollage économique attendu. « Les expériences des pays économiquement puissants ont démontré que les petites et moyennes entreprises constituent une source importante pour la croissance, d'une part, et contribuent, d’autre part, à transformer le modèle économique des pays en développement de manière à leur permettre de s'adapter aux exigences de compétitivité et d'efficacité », soutient-il. L’expert considère enfin que cet objectif ne peut être atteint que si plusieurs conditions sont remplies, dont la plus importante est de créer une rupture définitive avec le modèle d'économie basé sur la distribution de la rente qui doit être remplacé par un modèle qui jette les jalons d’une économie concurrentielle.

Salima Ettouahria