Réforme bancaire : Nécessité d’un véritable plan coordonné

Des actions sont menées : extension du réseau des banques pour s’approcher davantage de la clientèle, simplifications administratives liées à l’ouverture des comptes bancaires et les crédits. Mais sont-elles suffisantes ?

Lazreg Mohamed de l’université de Sidi Bel-Abbès préconise un «véritable plan de réforme d’ensemble coordonné» sans lequel la restructuration du système bancaire risque d’être illusoire. Relevant que l’Algérie accuse un retard considérable dans la création et l’organisation d’un tel marché financier, l’universitaire prévient que ce handicap risque de peser lourdement dans la progression du processus de réforme et la relance de la croissance sur des bases saines et durables.

A ses yeux, la privatisation de certaines banques publiques pourrait à titre d’exemple constituer la matrice de la concurrence interbancaire. Lui emboîtant le pas, Mourad Goumiri, expert financier, appelle à revenir sur la configuration des banques publiques, qui ont été artificiellement décuplées lors de l'opération de restructuration organique pour arriver à seulement deux banques publiques à fort coefficient capitalistique et dotées d'une ingénierie financière moderne sur la place financière, avec des missions de financement spécifiques non contraignantes.

Ces banques jouent un rôle clé en contrôlant une part importante du marché : elles collectent 87% des dépôts et octroient 89% des crédits. Face à une morosité économique dans un contexte où la commande publique est en forte baisse, d’autres spécialistes préconisent la clarification des rôles et missions de ces banques ainsi qu’un meilleur pilotage de leurs activités. Dans la même optique, il y a lieu de préciser qu’en septembre 2019, le gouvernement proposait la professionnalisation des conseils d'administration des banques. Toutefois, nombre d’experts proposent de s'attaquer au problème du financement de l'économie de manière générale et non pas aux instruments de ce dernier.

Finance islamique : des réglages techniques s’imposent

De son côté, Abderrahmane Mebtoul, économiste, explique que la raison fondamentale du manque de dynamisme du système financier est qu’il est bureaucratisé et déconnecté des réseaux internationaux, dans le contexte d'une économie sous perfusion de la rente des hydrocarbures. Les banques prennent peu de risques dans l’accompagnement des investisseurs potentiels. Notons que tout récemment, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a promis une réforme bancaire et financière dont les maîtres-mots seront la monétique, la digitalisation et la numérisation.

Le tout s’inscrit dans la nécessaire réforme de la gouvernance et la structuration des banques. D’autre part, le chef de l’Etat a recommandé de poursuivre le processus de mise en place de la finance islamique pour dynamiser la collecte de l’épargne et créer de nouvelles sources de crédits. A ce sujet, Nasser Hideur, DG d’Al Salam Bank, met en avant la détermination des pouvoirs publics de développer ce secteur et relève, du point de vue technique, que «si l'émission de sukuk souverains est possible et n'étant pas soumise aux contraintes imposées par le Code du commerce, les émissions privées doivent obtenir, préalablement, le visa de la COSOB, ce qui requiert un ancrage légal au niveau des dispositions régissant les valeurs mobilières dans le Code du commerce». Il propose d'introduire un léger amendement dans le cadre de la révision en cours du code régissant les activités commerciales. Rappelons qu’un règlement de la Banque d’Algérie définissant les opérations relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers a été publié en mars dernier.

Selon ce règlement 20-02 du 15 mars 2020, une opération relevant de la finance islamique est toute opération de banque qui ne donne pas lieu à la perception ou au versement d’intérêts. Il s’agit des opérations qui concernent six produits : la mourabaha, la moucharaka, la moudaraba, l'ijara, le salam, l'istisnaa, les comptes de dépôts et les dépôts en comptes d’investissement.

Fouad Irnatene