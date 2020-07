Plan de relance socioéconomique : Cap sur la diversification

Nouveau modèle de développement

Un rôle moteur pour les start-up

Les défis de la nouvelle vision du développement impliquent une adhésion de l’ensemble des acteurs, notamment les jeunes compétences universitaires. Orientée vers l’économie du savoir et de la connaissance, la stratégie à mettre en place par le gouvernement réserve, dans cette optique, un rôle clé pour les start-up en tant que vecteur d’innovation, de création d’emploi et de valeur ajoutée. Par conséquent, l’importance accordée à la promotion des start-up est dictée par ce besoin et cette urgence de renouer avec la croissance dans ces conditions difficiles. L’intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette catégorie d’entreprises, dotées d’un département à part entière, s’explique ainsi par ce souci de faire participer les jeunes porteurs de projets, en particulier, les diplômés des universités, à l’effort national de développement. Des jeunes qui ont fait preuve d’un potentiel d’innovation et de créativité appréciable en ces moments de crise que traverse le pays, aux plans économique et sanitaire et qui ont les capacités de construire l’alternative préconisée dans le sillage du plan national de relance socio-économique. En faire les managers, mais aussi, les décideurs de demain, nécessite juste de construire une passerelle de confiance entre ces jeunes et l'Etat, de les responsabiliser dans cette perspective.

Il s’agira de mettre en avant et de valoriser l’importante réserve entrepreneuriale dont dispose le pays pour l’émergence d’une nouvelle classe de micro-entreprises apte à relever les défis en matière d’économie du savoir et de la connaissance et de transition numérique. L’Algérie qui amorce une étape nouvelle dans la construction d’une économie de production a fortement besoin en effet de l’apport des start-up pour bâtir ce modèle de croissance devant signer la transition vers une économie durable et diversifiée. Des entités suffisamment outillés et capables d’accompagner les mutations économiques et d’en apporter les solutions. Le président de la République qui insiste à chaque occasion sur le rôle des jeunes dans l’édification de l’Algérie nouvelle, dans tous les domaines, celui de l’économie, en particulier, s’est engagé dans ce sens à valoriser le potentiel de créativité et d’innovation chez les jeunes, à soutenir leurs initiatives par la mise en place d’un écosystème adéquat et adapté pour le développement des start-up et à mettre à leur disposition les outils garantissant leur pérennité sur le marché. Aussi, les innovations ont besoin du soutien et de l’adhésion de tout un environnement et de toutes les parties prenantes appelées à travailler dans le sens qui leur permet d’être le moteur de la transition portée par le plan national de relance socio-économique. En effet, tel que l’ont déjà souligné les experts, il faut absolument que la synergie entre les pouvoirs publics, les universités et les créateurs de start-up soit concrétisée pour permettre un accompagnement adéquat de ces entreprises et, en définitive, pour libérer et promouvoir l’esprit d’entreprendre chez les jeunes porteurs d’idées. En somme, il s’agira de rechercher les solutions pratiques qui puissent créer une dynamique des start-up dans le pays.

D. Akila