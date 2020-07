Le Premier ministre à Sidi Bel-Abbès : «Redonner à l’agriculture la place qui lui sied»

lutte contre la Covid-19

M. Djerad insiste sur l’application rigoureuse des décisions

plusieurs mesures en faveur des jeunes et des femmes rurales

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier, au terme de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, plusieurs mesures en faveur des jeunes et des femmes rurales au foyer, dans le cadre du plan gouvernemental visant à l’intégration sociale et économique de ces catégories de la société.

Intervenant sur les ondes de la radio locale de Sidi Bel-Abbès, M. Djerad a indiqué qu’en plus des 20 aides au programme de l’habitat rural, octroyées lundi, 300 autres familles en bénéficieront prochainement à travers la wilaya.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement visant la restructuration des habitations rurales du pays pour lequel une enveloppe de 30 milliards de dinars a été débloquée, a indiqué M. Djerad.

Par ailleurs, le Premier ministre a ajouté que dans le but d’encourager l’intégration des femmes rurales dans la vie économique, il a été procédé, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à l’octroi, aux femmes rurales au foyer, de 30% des financements alloués au programme de promotion des femmes rurales.

Il a également fait part de la distribution de 170 microcrédits aux femmes rurales au foyer, d’un montant de 100.000 DA pour chaque bénéficiaire dans la wilaya. Il est prévu l’octroi de 560 autres crédits similaires. «Ce qui permettra à cette catégorie de la société d’assurer diverses activités économiques et sociales et d’améliorer les revenus financiers de leurs familles», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Premier ministre a souligné la nécessité d’accorder davantage d’intérêt à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, dont certains de la wilaya bénéficieront de 45 microcrédits, dans le cadre des mesures prises pour les aider à s’intégrer économiquement et socialement.

«C’est à ce même objectif que s’attelle à concrétiser actuellement le gouvernement au profit des jeunes sans emploi», a assuré Abdelaziz Djerad, rappelant que la wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié de 400 microcrédits au profit de cette catégorie.

Il a ajouté que «la situation sanitaire difficile que traverse le pays, ne nous empêche pas de prendre en charge et d’accompagner cette catégorie sur les plans économique et social».

Mise en service d’un réseau de gaz naturel au village Djouaher «Nous œuvrons à régler les problèmes des citoyens» Le Premier ministre a présidé, hier, la mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit des habitants du village de «Djouaher», considéré comme zone d’ombre dans la commune de Sidi Lahcen. S'adressant aux habitants du village qui lui ont réservé un accueil chaleureux, le Premier ministre a rassuré sur la prise en charge de leurs préoccupations quotidiennes. «Nous œuvrons à régler les problèmes quotidiens des citoyens concernant l’eau, le gaz et autres services», a déclaré M. Djerad lors de sa rencontre avec les villageois qu'il a invités à ne pas hésiter à soumettre leurs soucis au wali auquel incombe le devoir de les prendre en charge. Le réseau de gaz de ville mis en service, d’une longueur de 8,4 kilomètres linéaires, a été réalisé en 60 jours pour assurer le raccordement de 305 foyers. Sur place, le Premier ministre, en compagnie d’une délégation ministérielle, a suivi un exposé sur l’état d’avancement des travaux du projet du réseau d’assainissement dans cette région. En ce qui concerne le raccordement de zones d’ombre en énergie solaire, le Premier ministre a annoncé la décision d’allouer d’une enveloppe de 400 millions de DA pour financer cette opération dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Il est prévu, par ailleurs, l’approvisionnement de quelque 1.000 foyers des zones d’ombre en gaz propane. Le taux de raccordement à l’électricité dans la wilaya a atteint 99%, selon les explications fournies au Premier ministre.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a insisté, hier à Sidi Bel-Abbès, sur l’impératif d’appliquer avec rigueur les mesures et décisions relatives à la lutte contre la pandémie du coronavirus. «Il faut faire preuve de rigueur en matière d’application des règles liées à la lutte contre la Covid-19 et il importe aux citoyens de respecter ces règles», a déclaré M. Djerad à l’issue d’une rencontre qu’il a présidée avec le corps médical en charge du traitement des malades atteints de la Covid-19 à Sidi Bel-Abbès et au cours de laquelle a été présenté un exposé sur la situation épidémiologique de la wilaya. Toute personne qui enfreint les mesures et décisions inhérentes à la lutte contre la pandémie est passible de sévères sanctions, a insisté le Premier ministre. «La violation de ces règles peut conduire les auteurs à des sanctions pouvant aller jusqu’à la prison», a-t-il souligné. Abordant le volet de la gestion de la pandémie, le Premier ministre a soutenu que les instances en charge, au niveau national, «déploient des efforts mais arrivent à un stade où ils s’épuisent», affirmant que «les insuffisances méritent d’être corrigées». M. Djerad a rappelé, dans ce sens, la rencontre qu’a présidée le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec l’instance scientifique en charge du suivi de la pandémie, consacrée à l’analyse des données, la définition des insuffisances et la prise de décisions appropriées. D’autre part, le Premier ministre a déploré «les comportements de certains citoyens» quant au non-respect des mesures de protection, se demandant «si cela relève de l’inconscience ou de l’irresponsabilité». «Il y a certaines parties qui utilisent cette affaire en donnant des explications politiques et politiciennes au lieu de protéger leurs familles et aider les hôpitaux à travers le volontariat et l’encouragement de la corporation médicale», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «certains exigent des conditions contraignantes dont la dotation immédiate d’un hôpital et cherchent derrière cela à semer la discorde (la Fitna) dans le pays», a-t-il fait remarquer, affirmant qu’«il est impossible que le peuple algérien les suive». A noter, un laboratoire de tests du coronavirus, qui s’effectuaient auparavant au niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur à Oran, a été rendu opérationnel hier à Sidi Bel-Abbès. Par ailleurs, le Premier ministre a procédé à la baptisation du Centre anti-cancer (CAC) à vocation régionale, au nom du moudjahid «Tidjani Heddam». Cet hôpital dispose de 120 lits et accueille des malades de plusieurs wilayas de l’Ouest du pays et prend en charge, à différentes étapes, le traitement du cancer, par radiologie, chimiothérapie et autres.