Inspection de la nouvelle cité 1.200 logements AADL : Respecter les délais de réalisation

Sur place, après avoir suivi les explications données sur ce site et sur les programmes d’habitat dont a bénéficié la wilaya de Sidi Bel-Abbès, M. Abdelaziz Djerad a souligné la nécessité de respecter les délais de réalisation des projets d’habitat et d’impliquer les habitants dans la préservation du site, de l'environnement et du cadre de vie.

Réalisée dans le cadre des programmes de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), cette nouvelle cité a été baptisée, à cette occasion, au nom du chahid Berichi Amar.

La livraison de ce site était prévue, selon les engagements de l’entreprise réalisatrice, pour le mois de mars 2021. Les efforts des parties intervenantes dans le projet ont permis la livraison du chantier bien avant la date prévue.

Distribution de 1.607 logements

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une cérémonie de remise de 1.607 clés de logements, tous types confondus, à leurs bénéficiaires. Le plus grand nombre des logements distribués, à savoir 1.200 unités, concerne les souscripteurs du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), selon les services de la wilaya. Lors de la cérémonie, il a été procédé à la remise des clés aux bénéficiaires de 307 logements publics locatifs (LPL), ainsi qu’à ceux de 100 logements promotionnels aidés (LPA).

Dans le même registre, 20 décisions d’aide à l’habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires. Le secteur de l’éducation a tiré lui aussi profit de la visite de M. Djerad, à travers la réception, au cours de cette cérémonie, de 20 bus de transport scolaire au profit des différentes communes de la wilaya.

Pour sa part, l’Office national de l’assainissement, s’est vu attribuer 10 camions hydro-cureurs, un apport devant lui permettre d’améliorer son rendement et le rendre plus efficace, se sont réjouis les responsables de cet organisme.