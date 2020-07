Chanegriha Préside, au nom du chef de l’état, la cérémonie d'installation du nouveau Commandant de la 4e RM

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, a mis l'accent hier à Ouargla sur l'impératif d'adopter des «critères objectifs», lors de la désignation dans les postes et les fonctions, en choisissant les hommes «les plus émérites», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Présidant au nom du Président de la République, la cérémonie d'installation officielle du général major Omar Tlemsani dans les fonctions de commandant de la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, en succession du défunt général major Hassan Alaïmia, décédé il y a quelques jours, le général de corps d'Armée a exhorté les cadres à se doter «de discipline et d'éthique exemplaires, et à consentir davantage d’efforts, avec assiduité et professionnalisme».

«Nous œuvrons avec une grande persévérance, pour que notre travail dans ce domaine soit empreint d’une ferme volonté à obtenir les résultats escomptés, qui ne pourront être concrétisés sur le terrain qu’à travers l’adoption de critères objectifs, lors des désignations dans les postes et les fonctions, et le choix des hommes les plus émérites, qui réunissent les conditions de sacralisation du travail, de sérieux, d’intégrité et de loyauté envers l'ANP et la patrie», a-t-il déclaré.

«A la lumière de cette nouvelle phase, et au regard du caractère vital des missions conférées à l’ANP, je vous appelle tous, en cette occasion, à faire preuve d'un sens de responsabilité élevé dans l'accomplissement des missions assignées, et à préserver l'image de marque de votre Armée et de votre pays. Tout comme je vous exhorte à faire montre de discipline et d'éthique exemplaires, et à consentir davantage d’efforts, avec assiduité, professionnalisme, dévouement et abnégation, afin de faire honneur à votre métier et servir votre pays.

Soyez donc à la hauteur de la confiance placée en vous et de la lourde responsabilité que vous assumez à l’égard de votre pays et votre peuple», a ajouté le chef d'état-major de l'ANP.

Concernant la cérémonie d'installation du nouveau commandant de la 4e RM, le communiqué indique qu'à l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Chihani Bachir, chef de la 1ère Wilaya historique, dont le siège de la Région porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhadas.

Le général de corps d'Armée, a ensuite, passé en revue les carrés des cadres et personnels du Commandement de la Région, alignés au niveau de la Place d'Armes, pour procéder ensuite à l’installation officielle du général major Omar Tlemsani, nouveau commandant de la Région, en succession du défunt général major Hassan Alaïmia. «Au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 09 juillet 2020, j’installe officiellement le général major Omar Tlemsani, dans les fonctions de commandant de la 4e Région militaire», a-t-il dit.

«A cet effet, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhadas et aux valeurs de notre glorieuse Révolution. Qu'Allah nous prête assistance», a-t-il souligné. Ensuite, il a supervisé la cérémonie de passation de l'emblème national.

Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, le général de corps d'Armée a tenu une rencontre avec le Commandement, les cadres et les personnels de la Région, où l'ensemble a observé une minute de silence en recueillement sur l'âme du défunt général major Hassane Alaïmia.

Le chef d’état-major de l'ANP a prononcé, ensuite, une allocution d'orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l’ensemble des unités de la Région, et à travers laquelle il a loué les qualités du défunt général major Hassan Alaïmia, ayant accompli «avec abnégation son devoir, pendant la période de son commandement de cette Région militaire extrêmement vitale et très sensible, et auparavant dans les années 90, dans sa lutte héroïque contre le terrorisme barbare, pendant laquelle il a subi des blessures, faisant montre, en s'acquittant de ses missions, de compétences supérieures, d'une discipline irréprochable, de valeurs nobles, et d'une profonde conscience de la sensibilité des responsabilités qui lui incombaient». «En premier lieu, je me recueille sur l'âme du défunt général major Hassan Alaïmia, décédé depuis quelques jours. Le destin a fait que son inhumation coïncide avec le 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ainsi qu’avec les cérémonies de rapatriement vers l’Algérie des dépouilles des Chouhadas des Résistances populaires, qui ont passé plus d'un siècle et demi dans les dédales du colonialisme tyrannique», a relevé le général de corps d'Armée.

Il a relevé à ce propos qu'il s'agit d'un «honneur inégalé que le Tout-Puissant a réservé au défunt, pour les efforts laborieux qu’il a consentis pendant la période de son commandement de la 4e RM, voire tout au long de sa carrière professionnelle, qui était caractérisée par une compétence avérée et une disponibilité optimale et permanente».

«Je témoigne à partir de mon poste de responsabilité qu'il a accompli son devoir, pendant la période de son commandement de cette Région militaire, extrêmement vitale et sensible, et auparavant dans les années 90, dans sa lutte héroïque contre le terrorisme barbare, où il a été blessé à deux reprises. Il a fait montre, en s'acquittant de ses missions, d'une grande compétence, d'une discipline irréprochable, d'une moralité élevée et d'une conscience profonde de la sensibilité des responsabilités qui lui incombaient», a-t-il poursuivi.

Il a, à cette occasion, réitéré ses «plus sincères condoléances» à la famille et proches du défunt, ainsi qu'à l'ensemble des cadres et personnels de la 4e Région militaire, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder au défunt «Sa grande miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis, aux côtés des Chouhada, des croyants et des vertueux, et de nous accorder à tous courage et force en cette dure épreuve».

A l'issue, le général de corps d'Armée a suivi les interventions des cadres et personnels de la 4e RM et écouté leurs intérêts et préoccupations.