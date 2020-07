Clinique Arezki-Kehal de l’EPH de Birtraria : Le service Covid-19 saturé

L’assistante en médecine interne de cette clinique souligne que l’établissement connait depuis quelque temps une affluence considérable des citoyens, venus effectuer les tests et les contrôles et explique que la direction a mis en place des chapiteaux afin d’éviter d’être confrontée à une insuffisance de capacités d’hospitalisation au niveau des services de réanimation, en cas d’un brusque afflux patients atteints d’une forme grave de Coronavirus.

«Tout le personnel médical est mobilisé pour prendre en charge les malades, malgré cette mobilisation, nous sommes dépassés par le flux grandissant. Le citoyen doit prendre conscience de la gravité de la situation et respecter impérativement les mesures barrières, le port obligatoire de la bavette, la distanciation physique et le lavage des mains», affirme le docteur Wassila Hocine.

Elle exprime son incompréhension vis-à-vis des citoyens qui ne croient toujours pas à l’existence du virus lequel a causé plus de 1.000 décès en Algérie. Des médecins, des infirmiers et des infirmières sont comptés parmi les victimes. «Nous sommes fatigués, toute l’équipe médicale est sur le terrain du matin au soir. Nous ne pouvons plus affronter cette pression grandissante à ce rythme infernal», déplore le Dr Hocine qui lance un appel aux citoyens pour aider le personnel médical dans un contexte de crise sanitaire. «Nous avons des familles qui ont besoin de nous. De grâce, pensez un peu à nous pour que nous puissions accomplir notre mission dans les meilleures conditions», implore-t-elle.

Le Dr Salem Driad du service médecine interne confie que cet établissement avait entamé la prise en charge des patients depuis le mois de mars dernier et devant le flux grandissant, la prise en charge a été adaptée à cette situation. «Nous avons réfléchi à d’autres méthodes pour essayer de gérer le nombre important de malades, notamment en ce qui concerne les consultations externes des malades de la Covid-19 avec la création d’une unité chargée des hospitalisations à domicile dédiée exclusivement au coronavirus», dit-il.

Il précise que ces derniers jours, le centre enregistre un afflux massif de citoyens dont certains avec des formes assez sévères. «Le manque de places pour recevoir les malades se fait sentir, ce qui rend la mission de plus en plus difficile. Notre service est saturé», déplore le médecin, affirmant que le personnel soignant est dans l’obligation de trouver des solutions pour apporter les soins et l’assistance nécessaires aux patients. Le Dr Driad appelle à davantage de prudence et assure que la crise sanitaire est réelle dans la mesure où le nombre de contaminations prend des tournures inquiétantes.

«Il faut savoir que le nombre de consultations externes Covid a quasiment quadruplé, ce qui nous oblige à nous adapter en termes de moyens et de personnel pour accomplir convenablement notre mission», dit-il.

Il convient de souligner que depuis le début de la pandémie, le service interne, en partenariat avec tous les services de l’EPH de Birtraria, avait procédé à la mise en place d’une cellule Covid-19 en vue de tracer le parcours du patient. Le même service avait procédé également à une réorganisation du fonctionnement de ce service et orienté l’activité principale vers la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus, conformément aux directives du ministère de la Santé.

Mohamed Mendaci