INSTALLATION DE NOUVEAUX CHEFS DE SÛRETÉ DE WILAYA

Sétif

Le commissaire divisionnaire Boutbah Nouredine prends ses fonction

Le contrôleur de police, Mohamed Malek, directeur de l’enseignement et des écoles de police a procédé dimanche en présence de l’inspecteur régional de la police de l’Est et des autorités de la wilaya, à l’installation du commissaire divisionnaire Boutbah Nouredine à la tête de la Sûreté de la wilaya de Sétif en remplacement du commissaire Mohamed Salah Zeghadnia, nommé dans ces mêmes fonctions au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette cérémonie qui s’est tenue au niveau de la salle des conférences de la sûreté a été rehaussée par la présence de cadres de la sûreté ainsi que des représentants de la société civile, de la famille révolutionnaire. Le directeur de l’enseignement a rappelé que l’installation du nouveau chef de sûreté s’inscrit dans le cadre de la politique prônée par la direction générale de la sûreté nationale qui tend à assurer l’alternance aux postes de responsabilité et offrir par la même à toutes les compétences les possibilités de les occuper. Il a également exprimé ses vœux de pleine réussite aux deux cadres appelés à exercer leurs fonctions à la tête du secteur de Sétif et Tizi-Ouzou. Le nouveau chef de Sûreté a fait état de son engagement à œuvrer aux côtés des cadres à l’effet d’assurer les meilleures prestations à l’endroit du citoyen, exprimant ses remerciements au commandement de la DGSN pour cette marque de confiance dont il s’est dit particulièrement fier. Comme il appelle à la consolidation de tous ces efforts sur le terrain à l’effet d’assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens. F. Zoghbi